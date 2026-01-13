Zeljko Kopic, întrebat direct despre transferurile aşteptate la Dinamo: "Nu sunt singurul om din club" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 14:11

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a oferit declaraţii despre transferurile aşteptate la Dinamo. Antrenorul “câinilor” a dezvăluit că şi-a exprimat dorinţele, în această perioadă de mercato, însă mutările nu depind doar de el.

Tehnicianul croat a subliniat că transferurile depind şi de posibilităţile financiare ale clubului. Până în acest moment, “câinii” l-au prezentat oficial doar pe Valentin Ţicu, jucător care a semnat gratis cu Dinamo, după despărţirea de Petrolul.

Zeljko Kopic a mai subliniat că rămâne de văzut dacă se vor mai efectua transferuri la Dinamo, în această perioadă de mercato, el mărturisind că este concentrat pe deplin la ceea ce are de făcut alături de staff-ul său.

“(n.r. Care e nivelul de stres și de răbdare în așteptarea transferurilor? Îi așteptați acum sau credeți că mai e timp, mai sunt câteva săptămâni de mercato?) Știu care e poziția mea, sunt antrenorul, nu sunt singurul din club. Îmi spun ideile, ce consider eu că e cel mai bine pentru echipă, după care e vorba de posibilități, de resurse, de multe alte lucruri.

Pentru mine, e important ce am în control. Adică echipa care a fost cu mine în Antalya, unde am muncit bine, cu o atmosferă bună, o energie bună, experiențe pozitive de la meciuri și antrenamente.

Despre transferuri vom vedea dacă vom mai semna jucători sau nu și ce nivel de calitate vor avea dacă vor veni. Pentru mine, ca antrenor, e important să-mi fac treaba cât mai bine, alături de stafful meu”, a declarat Zeljko Kopic, într-un interviu pentru Radio Dinamo.

