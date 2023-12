Zeljko Kopic, prima mutare făcută la Dinamo! Nume nou în tabăra "câinilor", înaintea meciului cu U Cluj - Antena Sport

„Vreau să vă mulţumesc şi să spun două lucruri importante, de ce am ales acest post. A fost importantă energia şi determinarea de a mă aduce aici. Pentru mine, Dinamo e cel mai important club din România, e un privilegiu să fiu aici, dar pe de altă parte, e o responsabilitate.

Sper să am impact asupra echipei imediat. Multe lucruri sunt foarte bune, fostul antrenor a făcut treabă bună. E treaba mea să pun la bătaie tot ce ştiu pentru a aduce echipa la un alt nivel.

Sunt noi stadioane, noi terenuri şi toate lucrurile par pozitive. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă, abia am ajuns ieri, dar voi face totul pentru a vorbi cu el. Are respectul meu pentru ce a făcut aici. Aştept ca jucătorii să dea totul, trebuie să fim un grup. Mai avem timp să vorbim şi despre transferuri, trebuie să fie cel mai bine pentru club”, a spus Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.