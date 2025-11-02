Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe - Antena Sport

Autocarul clubului de Liga a 2-a Sepsi Sfântu Gheorghe a fost vandalizat la Craiova. Cei responsabili ar fi membrii grupului Boys Craiova, facțiune din Peluza Sud Craiova.
Ultraşii au scris “România” pe ambele părţi ale autocarului cu care se deplasează Sepsi. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunţat că depune plângere, pentru ca persoanele implicate să fie trase la răspundere.
Reacţia lui Sepsi după ce autocarul clubului din Sfântu Gheorghe a fost vandalizat
“Clubul Sepsi OSK condamnă cu fermitate actul de vandalism petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la Craiova, asupra autobuzului Academiei clubului. Vehiculul a fost găsit în această dimineață deteriorat, fiind vopsit cu spray-uri.
Considerăm acest gest ca fiind profund regretabil și complet străin de spiritul sportiv și de valorile fundamentale pe care fotbalul le promovează – respectul și fair-play-ul.
Clubul Sepsi OSK va înainta o plângere oficială către organele competente, solicitând identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate”, a transmis Sepsi, într-un comunicat postat pe Facebook.
În imaginile publicate de Sepsi pe Facebook apar şi doi ultraşi care ţin în mâini un steag al României, în faţa autocarului vandalizat.
După 11 etape disputate în acest sezon de Liga 2, Sepsi ocupă doar locul 11 în Liga 2, cu 20 de puncte. Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi (53 de ani) îşi propune să revină rapid în prima ligă, după ce a retrogradat în liga secundă în sezonul trecut.
După ce a învins-o, în deplasare, pe FC Bacău, cu 2-0, Sepsi a făcut egal acasă, 1-1, cu Gloria Bistriţa. Sepsi a făcut ulterior 0-0 în meciul de Cupă disputat cu Csikszereda, nou-promovată în Liga 1. Pentru Sepsi urmează duelul din campionat cu Voluntari, din deplasare, care va avea loc marţi, 4 noiembrie, de la ora 17:00.
