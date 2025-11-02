Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe
Foto

Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe

Publicat: 2 noiembrie 2025, 14:34

Comentarii
Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe
galerie foto Galerie (3)

Sursa foto: Facebook Sepsi

Autocarul clubului de Liga a 2-a Sepsi Sfântu Gheorghe a fost vandalizat la Craiova. Cei responsabili ar fi membrii grupului Boys Craiova, facțiune din Peluza Sud Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultraşii au scris “România” pe ambele părţi ale autocarului cu care se deplasează Sepsi. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunţat că depune plângere, pentru ca persoanele implicate să fie trase la răspundere.

Reacţia lui Sepsi după ce autocarul clubului din Sfântu Gheorghe a fost vandalizat

“Clubul Sepsi OSK condamnă cu fermitate actul de vandalism petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la Craiova, asupra autobuzului Academiei clubului. Vehiculul a fost găsit în această dimineață deteriorat, fiind vopsit cu spray-uri.

Considerăm acest gest ca fiind profund regretabil și complet străin de spiritul sportiv și de valorile fundamentale pe care fotbalul le promovează – respectul și fair-play-ul.

Clubul Sepsi OSK va înainta o plângere oficială către organele competente, solicitând identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate”, a transmis Sepsi, într-un comunicat postat pe Facebook.

Reclamă
Reclamă

În imaginile publicate de Sepsi pe Facebook apar şi doi ultraşi care ţin în mâini un steag al României, în faţa autocarului vandalizat.

După 11 etape disputate în acest sezon de Liga 2, Sepsi ocupă doar locul 11 în Liga 2, cu 20 de puncte. Formaţia patronată de Laszlo Dioszegi (53 de ani) îşi propune să revină rapid în prima ligă, după ce a retrogradat în liga secundă în sezonul trecut.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă

După ce a învins-o, în deplasare, pe FC Bacău, cu 2-0, Sepsi a făcut egal acasă, 1-1, cu Gloria Bistriţa. Sepsi a făcut ulterior 0-0 în meciul de Cupă disputat cu Csikszereda, nou-promovată în Liga 1. Pentru Sepsi urmează duelul din campionat cu Voluntari, din deplasare, care va avea loc marţi, 4 noiembrie, de la ora 17:00.

Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Căpăţînă rupe tăcerea! De ce a plecat, de fapt, de la Universitatea Craiova şi ce şanse are Ştiinţa la titlu: „S-ar închide oraşul!”. Exclusiv
14:18
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament
13:55
EXCLUSIVEdi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa
13:48
Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere”
13:30
LIVE SCOREVerona – Inter 1-1. Echipa lui Chivu, egalată după un eurogol al lui Zielinski! Gazdele au avut o bară
13:05
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China
12:49
Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec
Citește și