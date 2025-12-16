Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece - Antena Sport

Ceahlăul Piatra Neamț, unul dintre cluburile de tradiție din România, se află la marginea prăpastiei, în condițiile în care problemele financiare se resimt din ce în ce mai mult. După ce principalul finanțator, Anton Măzărianu, și-a retras sprijinul, echipa se zbate să rămână în viață și să nu fie dizolvat pentru a doua oară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Directorul sportiv al clubului din Moldova, Daniel Mahu Moisii, a venit cu detalii legate de ce se întâmplă la club în prezent și cât de mari sunt problemele cu banii. Oficialul nu s-a ferit să spună că anumiți jucători au restanțe salariale de trei sau chiar patru luni, motiv pentru care există riscul ca unii dintre ei să nu se mai prezinte la echipă după pauza de iarnă.

Probleme mari pentru Ceahlăul Piatra Neamț

Moisii s-a agățat ulterior și de o speranță că echipa va primi ajutor din punct de vedere financiar, după ce autoritățile locale nu au sărit în ajutorul lor în momentul în care finanțatorul nu a mai băgat bani. Directorul sportiv chiar a dezvăluit că va exista o firmă din Neamț care va investi la club, deși nu se știe câți bani vor fi aduși.

“Din păcate, traversăm o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. Am tot sperat la un ajutor din partea municipalității, dar acest ajutor nu a venit. Sperăm ca în anul 2026 să găsim susținerea necesară.

Ca o mică rază de lumină, va fi o firmă din județ care se va alătura proiectului nostru, dar momentan nu știm care va fi finanțarea exactă. Nu suntem într-o situație foarte bună. Domnul Măzărianu ne-a oferit salariul pe luna octombrie, dar de atunci nu a mai dat niciun ban.