Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece - Antena Sport

Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece

Liga 2

Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 10:19

Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece

Jucătorii de la Ceahlăul, în timpul unui meci cu Sepsi / Sport Pictures

Ceahlăul Piatra Neamț, unul dintre cluburile de tradiție din România, se află la marginea prăpastiei, în condițiile în care problemele financiare se resimt din ce în ce mai mult. După ce principalul finanțator, Anton Măzărianu, și-a retras sprijinul, echipa se zbate să rămână în viață și să nu fie dizolvat pentru a doua oară.

Directorul sportiv al clubului din Moldova, Daniel Mahu Moisii, a venit cu detalii legate de ce se întâmplă la club în prezent și cât de mari sunt problemele cu banii. Oficialul nu s-a ferit să spună că anumiți jucători au restanțe salariale de trei sau chiar patru luni, motiv pentru care există riscul ca unii dintre ei să nu se mai prezinte la echipă după pauza de iarnă.

Probleme mari pentru Ceahlăul Piatra Neamț

Moisii s-a agățat ulterior și de o speranță că echipa va primi ajutor din punct de vedere financiar, după ce autoritățile locale nu au sărit în ajutorul lor în momentul în care finanțatorul nu a mai băgat bani. Directorul sportiv chiar a dezvăluit că va exista o firmă din Neamț care va investi la club, deși nu se știe câți bani vor fi aduși.

Din păcate, traversăm o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar. Am tot sperat la un ajutor din partea municipalității, dar acest ajutor nu a venit. Sperăm ca în anul 2026 să găsim susținerea necesară.

Ca o mică rază de lumină, va fi o firmă din județ care se va alătura proiectului nostru, dar momentan nu știm care va fi finanțarea exactă. Nu suntem într-o situație foarte bună. Domnul Măzărianu ne-a oferit salariul pe luna octombrie, dar de atunci nu a mai dat niciun ban.

Avem și noi destule probleme. Sunt jucători care au trei salarii la masa credală și ar veni al patrulea pentru ei. Sunt unii care au venit mai târziu și au de primit mai puțini bani. Dar sunt restanțe între trei și patru salarii.

Da, există și acest risc ca mulți dintre ei să nu mai vină, dacă nu primesc banii, deși au și ei un contract, nu pot pleca așa. Au fost jucători care nu au vrut să se antreneze într-o zi“, a spus directorul sportiv al Ceahlăului, potrivit liga2.prosport.ro.

Situația de la Ceahlăul pare una sumbră, iar viitorul este extrem de incert. În cazul în care nemțenii ar dispărea de pe harta fotbalului românesc, atunci ar fi marcat al doilea moment “negru” din istoria echipei, după ce în 2016 clubul s-a desființat din cauza datoriilor. La scurt timp după, Ceahlăul a reapărut și a luat-o de la capăt, din ligile inferioare.

