Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară” - Antena Sport

După ce Hermannstadt a încheiat socotelile cu Marius Măldărășanu, gruparea sibiană a demarat negocierile cu Daniel Oprița, care își dorește de mai mult timp să plece de la Steaua.

Situația clubului care este „condamnat” să rămână în liga a doua l-a nemulțumit pe tehnicianul român, care este gata să facă pasul la o echipă de prima ligă din România.

Daniel Oprița, răspuns acid pentru Andrei Cian

Șeful secției de fotbal a lansat un atac la adresa lui Daniel Oprița, după ce antrenorul a început negocierile cu cei de la Hermannstadt. Sibienii trebuie să achite o clauză de reziliere de 50.000 de euro, pentru a putea să-l aducă pe Oprița.

Andrei Cian nu l-a menajat deloc pe tehnicianul român, care a venit însă cu o replică acidă la adresa superiorului său. Antrenorul i-a reproșat acestuia faptul că nu a avut deloc acțiuni care să ajute clubul să iasă din această situație.

„Andrei Cian văd că e foarte prompt și vehement. Ar fi trebuit să fie atunci când trebuie să aducem la echipă ce e nevoie. Atunci nu suntem atât de rapizi să răspundem. Aia aș fi vrut. Sunt multe lucruri care m-au deranjat. Se face și el că nu mai are memorie bună și nu mai știe ce s-a discutat. E normal, doar n-o să țină cu mine.