Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară” - Antena Sport

După ce Hermannstadt a încheiat socotelile cu Marius Măldărășanu, gruparea sibiană a demarat negocierile cu Daniel Oprița, care își dorește de mai mult timp să plece de la Steaua.
Situația clubului care este „condamnat” să rămână în liga a doua l-a nemulțumit pe tehnicianul român, care este gata să facă pasul la o echipă de prima ligă din România.
Daniel Oprița, răspuns acid pentru Andrei Cian
Șeful secției de fotbal a lansat un atac la adresa lui Daniel Oprița, după ce antrenorul a început negocierile cu cei de la Hermannstadt. Sibienii trebuie să achite o clauză de reziliere de 50.000 de euro, pentru a putea să-l aducă pe Oprița.
Andrei Cian nu l-a menajat deloc pe tehnicianul român, care a venit însă cu o replică acidă la adresa superiorului său. Antrenorul i-a reproșat acestuia faptul că nu a avut deloc acțiuni care să ajute clubul să iasă din această situație.
„Andrei Cian văd că e foarte prompt și vehement. Ar fi trebuit să fie atunci când trebuie să aducem la echipă ce e nevoie. Atunci nu suntem atât de rapizi să răspundem. Aia aș fi vrut. Sunt multe lucruri care m-au deranjat. Se face și el că nu mai are memorie bună și nu mai știe ce s-a discutat. E normal, doar n-o să țină cu mine.
Să țină cont că m-am ocupat de multe lucruri care nu țin de fișa postului meu și poate de-aia și trebuie să rămân. Aș fi dorit puțină înțelegere din partea lor și să recunoască măcar discuțiile și promisiunile pe care le-am avut din partea fostului comandant. Au uitat, nu mai vor, așa e cuvântul când zici ceva și faci altceva. Am zis că vorba e vorbă.
Eu nici nu vreau să mai discut cu nimeni. Îmi aștept cele 6 luni și îmi voi vedea de treabă până la final. Dacă vor să mai acorde ceva acestei echipe de fotbal să se ocupă ceilalți. Eu îmi văd doar de antrenamente cât mai am contract. Poate nu mă încadrez în normele clubului că îmi îndeplinesc obiectivele”, a spus Daniel Oprița, potrivit fanatik.ro.
