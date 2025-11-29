„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei - Antena Sport

Suporterii Stelei i-au adus un omagiu spectaculos lui Emeric Ienei, legenda fotbalului românesc care s-a stins din viață pe 5 noiembrie, la 88 de ani.

În startul meciului cu Ceahlăul Piatra Neamț, din a 15-a rundă a Ligii 2, Peluza Sud a afișat o scenografie impresionantă în amintirea antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni în Ghencea.

“Cunosc Steaua pe de rost, pentru că este viaţa mea”, ceea ce spunea Emeric Ienei acum aproape 40 de ani, a fost mesajul care a însoțit momentul emoționant.

Emeric Ienei, în presa din Spania: „Se poate spune că Steaua… sunt eu!”

Citatul afișat de fanii Stelei a fost rostit de Ienei în mai 1986, în singurul interviu pe care l-a oferit presei din Spania. Pe 3 mai 1986, cu patru zile înaintea finalei istorice de la Sevilla, Ienei a fost protagonistul unui material realizat de jurnalistul Alberto Sanchis, de la Mundo Deportivo, la București.

„Se poate spune că Steaua… sunt eu. Am fost legat în total cam treizeci de ani de acest club, dacă adun anii în care am fost jucător cu sezoanele în care am antrenat aici, în mai multe perioade. Cu Steaua am câștigat, ca jucător, patru titluri de campion și patru Cupe ale României. Și ca antrenor, am luat trei campionate și trei Cupe. Cunosc Steaua pe de rost, pentru că este viața mea”, spunea fostul antrenor.