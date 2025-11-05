Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii - Antena Sport

Închide meniul
Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!" Cum îl vedeau spaniolii

Home | Fotbal | Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii

Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii

Ionuţ Axinescu Publicat: 5 noiembrie 2025, 17:54

Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii

Emeric Ienei, în Mundo Deportivo

Emeric Ienei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era deja internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță din istoria sportului românesc. Pe 7 mai 1986, Ienei a condus-o pe Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, după victoria cu Barcelona, la lovituri de departajare.

Emeric Ienei, văzut de spanioli în mai 1986: „Un vulpoi bătrân!”

Un personaj mai degrabă discret, în ciuda carierei sale impozante, Ienei a apărut prea puțin în paginile presei internaționale. Pe 3 mai 1986, cu doar patru zile înaintea finalei istorice de la Sevilla, Emeric Ienei a fost protagonistul unui material în presa din Spania.

Jurnalistul Alberto Sanchis, de la publicația Mundo Deportivo, a venit în România pentru un interviu cu fostul mare antrenor, pe atunci în vârstă de 49 de ani. „Emeric Ienei, un vulpoi bătrân pe bancă”, titrau spaniolii, care îl descriau drept un tip cu „înfățișarea aspră, dar amabil și glumeț”.

„Se poate spune că Steaua sunt eu!”

Mundo Deportivo nota că Emeric Ienei simbolizează tot ce înseamnă Steaua. De-a lungul anilor, cariera lui Ienei s-a confundat cu Steaua, de unde a plecat doar pentru perioade foarte scurte. Dar de fiecare dată, drumurile l-au purtat înapoi în Ghencea.

Se poate spune că Steaua… sunt eu. Am fost legat în total cam treizeci de ani de acest club, dacă adun anii în care am fost jucător cu sezoanele în care am antrenat aici, în mai multe perioade. Cu Steaua am câștigat, ca jucător, patru titluri de campion și patru Cupe ale României. Și ca antrenor, am luat trei campionate și trei Cupe. Cunosc Steaua pe de rost, pentru că este viața mea”, spunea fostul antrenor.

Ienei, „un calculator” atent la detalii

În dialogul purtat cu spaniolii, acum aproape 40 de ani, Ienei și-a adus aminte detalii care l-au făcut pe jurnalistul de la Mundo Deportivo să-l numească „un calculator”.

Am mai condus Steaua într-o finală împotriva unei echipe din Barcelona. În august 1975, Steaua, cu mine pe bancă, a disputat un turneu amical la La Línea, unde au participat Espanyol, Sevilla și Hajduk Split. Am învins Sevilla, iar în finală ne-am întâlnit cu Espanyol, antrenată atunci de Santamaría. Ne-au bătut cu 2–0. Sper că acum istoria să nu se repete”, zicea Ienei.

Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Emeric Ienei și momentul în care a devenit o legendă

Înaintea finalei de pe Sánchez-Pizjuán, pe care spaniolii își imaginau că Barcelona o va câștiga fără mari emoții, Ienei vorbea despre victorie și concentrare.

Avem rezultate bune și nimic nu trebuie să ne distragă atenția. Urmează să vedem câteva înregistrări cu Barcelona și să ne concentrăm mental. Ei sunt o echipă puternică, dar o putem învinge. Dar chiar și dacă vom pierde, aș fi satisfăcut dacă publicul și cei care ne vor urmări la televizor ar spune: ‘Ce spectacol!’”

Patru zile mai târziu, Steaua lui Ienei nu pierdea. La capătul unui meci dramatic, surprindea toată Europa și aducea la București Cupa Campionilor Europeni. Emeric Ienei intra în istorie și devenea pentru totdeauna o legendă a fotbalului românesc.

