Singurul interviu pe care Emeric Ienei l-a dat în presa din Spania: „Steaua sunt eu!” Cum îl vedeau spaniolii - Antena Sport

Emeric Ienei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era deja internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță din istoria sportului românesc. Pe 7 mai 1986, Ienei a condus-o pe Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, după victoria cu Barcelona, la lovituri de departajare.

Emeric Ienei, văzut de spanioli în mai 1986: „Un vulpoi bătrân!”

Un personaj mai degrabă discret, în ciuda carierei sale impozante, Ienei a apărut prea puțin în paginile presei internaționale. Pe 3 mai 1986, cu doar patru zile înaintea finalei istorice de la Sevilla, Emeric Ienei a fost protagonistul unui material în presa din Spania.

Jurnalistul Alberto Sanchis, de la publicația Mundo Deportivo, a venit în România pentru un interviu cu fostul mare antrenor, pe atunci în vârstă de 49 de ani. „Emeric Ienei, un vulpoi bătrân pe bancă”, titrau spaniolii, care îl descriau drept un tip cu „înfățișarea aspră, dar amabil și glumeț”.

„Se poate spune că Steaua sunt eu!”

Mundo Deportivo nota că Emeric Ienei simbolizează tot ce înseamnă Steaua. De-a lungul anilor, cariera lui Ienei s-a confundat cu Steaua, de unde a plecat doar pentru perioade foarte scurte. Dar de fiecare dată, drumurile l-au purtat înapoi în Ghencea.