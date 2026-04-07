Doi giganți din străinătate, așteptați să ducă Steaua în prima ligă: „Dacă se bagă, nu fac figurație!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 7 aprilie 2026, 12:49

Stadionul din Ghencea / Profimedia

După anunțul recent al ministrului Apărării, Steaua caută investitori pentru o asociere care să deblocheze echipa de fotbal și să-i permită promovarea în Superligă. Radu Miruță, care așteaptă propuneri pe cabinet.ministru@mapn.ro, se va întâlni personal cu oamenii de afaceri interesați de un parteneriat cu Steaua.

Două companii uriașe din Turcia, deja implicate în proiecte în România, ar putea veni curând la negocieri cu MApN. Turcii au vrut să bage bani la Steaua încă din 2025, dar s-au lovit de refuzul ministrului de atunci, Angel Tîlvăr.

Aduși prin intermediul lui Gigi Nețoiu, investitorii din Turcia sunt așteptați să încerce din nou să se asocieze cu Steaua, mai ales pentru că acum ministerul „a deschis complet porțile”, potrivit lui Radu Miruță.

„Mă întâlnesc cu ei după Paște, în jur de 15-16 aprilie. Să vedem care sunt condițiile și ce poziție au. Ei aveau pregătită documentația, când ne-am dus data trecută. Făcusem cu juriștii tot. Acum trebuie să reluăm, să vedem hârtiile, ce-a ajuns atunci la ministrul Tîlvăr. Și la Bachide (n.r. – secretarul de stat Eduard Bachide), ăla a ținut Steaua atâția ani în loc. Noi ne-am dus cu nea Puiu (n.r. – Anghel Iordănescu). Erau Tudorel Stoica, Iovan, Bumbescu, toți steliștii. Ne-au plimbat, până nu au mai răspuns la telefoane…

Turcii, dacă se bagă, se bagă serios, nu vin să facă figurație. Sunt printre cele mai tari firme din Turcia. Pasifik Holding și Kolin Holding, ambele voiau să se asocieze cu clubul Steaua. Dar Bachide cerea 20 de milioane de euro, nu știu cât zicea. I-am zis: ‘Pe ce ceri dumneata atât?’. Trebuie să spună ei ce procent vor, apoi să facă dispozițiile. Unii pun bani, alții pun stadionul, palmaresul, infrastructura. Să stabilim regulile jocului de la început. Managementul trebuie să fie al investitorului 100%, dacă bagă bani. Important e ca Steaua să se ridice”, a declarat Gigi Nețoiu, pentru Antena Sport.

Care sunt cele două companii interesate de Steaua

Pasifik Holding, una dintre cele două firme interesate de Steaua, este un conglomerat cu 55 de companii în diverse domenii. Condusă de Fatih Erdogan, cu o avere estimată la 1 miliard de euro, Pasifik Holding plătește nu mai puțin de 10 milioane de dolari pe an pentru a apărea ca sponsor principal pe tricourile lui Galatasaray.

„La situația care e în lume, vor veni să investească doar niște oameni care au dragoste pentru așa ceva, cu pasiune pentru fotbal. Pasifik investește acum aproape 80 de milioane de euro la Cetate, în România, într-un parc fotovoltaic și baterii de stocare. I-am convins pentru că deja sunt la Galatasaray. Doi dintre asociații lor sunt nepoții lui Recep Erdogan. Deci, ei deja sunt aici, chit că li se pun tot felul de bețe în roate”, a mai zis Nețoiu.

Kolin Holding, a doua companie din Turcia care s-ar implica la Steaua, este un gigant în construcții de infrastructură și energie, cu o cifră de afaceri anuală de circa 1,5 miliarde de dolari. Compania, fondată și condusă de Naci Koloğlu, are birou în România și a participat la mai multe licitații pentru autostrăzi.

