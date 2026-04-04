Fostul antrenor de la FCSB, OUT din Liga 2 după o umilință. Primarul a intervenit: “Așa veți primi și salariul”

Dinu Todoran și-a prezentat demisia de la CS Tunari după ce echipa sa a fost învinsă drastic în etapa a doua din play-out-ul ligii secunde, scor 0-4 cu contra celor de la CS Afumați. Anunțul făcut de tehncianul care a trecut și pe la FCSB a venit în contextul în care formația ilfoveană se află pe ultima poziție în Grupa B, părând sortită retrogradării în eșalonul al treilea.

CS Tunari a fost învinsă fără drept de apel de CS Afumați pe teren propriu, eșec care i-a încheiat mandatul lui Dinu Todoran pe banca ilfovenilor. Venit în luna noiembrie pentru a salva echipa de la retrogradare în Liga a 3-a, antrenorul de 47 de ani a înregistrat un bilanț de două victorii, trei remize și șase eșecuri în 11 etape.

Dinu Todoran a plecat de la CS Tunari. Primarul nu i-a iertat pe jucători

De aceea, după meci a anunțat că face un pas în spate și că demisionează de la CS Tunari, ca urmare a rezultatelor înregistrate.

“Am venit cu sufletul deschis la Tunari și chiar am crezut că ne putem salva. Când am ieșit din obiectiv e normal să demisionez. Am discutat cu cei din conducere, ne-am strâns mâinile și ne-am despărțit. Le mulțumesc pentru condițiile oferite în toată această perioadă“, a spus tehnicianul de 47 de ani, potrivit liga2.prosport.ro.

CS Tunari a venit și ea cu un mesaj oficial pe rețelele sociale, iar în secția de comentarii a apărut primarul Cristian Niculae, cunoscut pentru cum se implică la club. Edilul a transmis un mesaj ironic, dar care poate fi interpretat și drept unul amenințător: “Felicitări! Tot așa veți primi și salariul“.