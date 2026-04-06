„Se umple stadionul!” După Pițurcă, și Tudorel Stoica anunță revenirea Stelei în prima ligă: „Gigi Becali nu are ce căuta aici”

Steaua București speră să obțină cât mai curând dreptul de promovare, după ce ministrul Apărării a anunțat că va face tot ce îi stă în putință pentru a debloca situația actuală. Mai mult, Radu Miruță a promis că se va întâlni cu orice investitor interesat să se asocieze cu Steaua. Privații care doresc să intre într-un parteneriat cu clubul „militar” au fost încurajați de ministru să trimită un email la cabinet.ministru@mapn.ro.
După ce Victor Pițurcă a declarat, pentru Antena Sport, că Steaua ar fi o afacere profitabilă pentru orice investitor, Tudorel Stoica s-a arătat, la rândul său, încrezător în viitorul echipei. În plus, e convins că stadionul va fi din nou plin în momentul în care „militarii” vor juca în prima ligă.
Steaua, în sfârșit spre Superligă? „Până acum, mai mult nu se dorea!”
„Inițiativa e bună, cel mai important e să se realizeze. De această dată, se pare că se dorește promovarea de la nivel înalt. Până acum, se și dorea, dar mai mult nu se dorea, ca să spun așa. E timpul să vedem fapte. Drept de promovare cât mai repede, eu asta îmi doresc. Nu contează dacă investitorii vor fi străini sau români, important e să fie serioși”, a spus căpitanul generației care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.
„Dar, repet, să se realizeze, pentru că de cinci ani de zile așteptăm și nu s-a făcut. Trece timpul, îmbătrânim și poate nu o să mai apucăm să vedem încă o dată Steaua în Liga 1. Brandul Steaua e atrăgător. Cea mai galonată echipă din România, campioană a Europei, cunoscută pe continent. Chit că, din cauza Federației, Steaua a pierdut, pentru că a fost confundată cu FCSB”, a adăugat Tudorel Stoica.
Tudorel Stoica: „Becali nu are ce căuta la Steaua, nu merită!”
Omul care a jucat 15 sezoane în Ghencea exclude orice legătură între clubul militar și Gigi Becali, care a declarat că ar vrea numele Stelei, pe care nu l-a avut niciodată. „Din punct de vedere moral, Gigi Becali nu are ce căuta la Steaua! Cineva care vine să-ți facă rău, să-ți ia palmaresul, titlurile… și să te asociezi cu el? Să i le dai?
Nu e normal, eu n-aș face așa ceva, dacă aș fi acolo. Adică să mă împrietenesc cu dușmanul meu, cum ar veni? El are echipa lui, să fie sănătos. Steaua e Steaua, are o istorie în spate, nu se poate asocia cu Gigi Becali. Adică el nu merită, nu că nu poate. Steaua are de recuperat un prejudiciu de la Gigi Becali. Până acum, a făcut doar necazuri și a spus vorbe urâte despre clubul Steaua”, a mai zis Tudorel Stoica.
Mesajul lui Tudorel Stoica pentru suporterii Stelei
Fostul căpitan al Stelei e sigur că Steaua va juca din nou cu zeci de mii de oameni în tribună, dacă asocierea va reuși, iar echipa va promova. „În momentul în care Steaua va intra în Liga 1, interesul tuturor va reveni. Așa e cu echipele care au nume, istorie și fac performanță.
Și spectatorii se vor întoarce. Numai dacă vin cei din Drumul Taberei se umple stadionul. Mesajul meu pentru suporteri este să nu părăsească echipa și să aibă în continuare încredere, cum avem și noi, că se va realiza”, a încheiat Tudorel Stoica.
- Susţinător al FCSB-ului, Ilie Năstase o cere pe Steaua în prima ligă! Ce a propus: “De asta Ţiriac nu se bagă”
- Marian Aliuţă nu s-a abţinut când a auzit că Steaua ar putea promova: “O s-o vândă de 3 ori, ca la Nordis”
- Fostul antrenor de la FCSB, OUT din Liga 2 după o umilință. Primarul a intervenit: “Așa veți primi și salariul”
- Steaua a obţinut primul succes în play-off, 2-0 cu Chindia. Înlocuitorul lui Adi Popa a dat gol cu călcâiul!
- Steaua, în sfârșit spre prima ligă! „Revoluția” lui Miruță: cinci schimbări majore anunțate de ministru