„Se umple stadionul!” După Pițurcă, și Tudorel Stoica anunță revenirea Stelei în prima ligă: „Gigi Becali nu are ce căuta aici”

Steaua București speră să obțină cât mai curând dreptul de promovare, după ce ministrul Apărării a anunțat că va face tot ce îi stă în putință pentru a debloca situația actuală. Mai mult, Radu Miruță a promis că se va întâlni cu orice investitor interesat să se asocieze cu Steaua. Privații care doresc să intre într-un parteneriat cu clubul „militar” au fost încurajați de ministru să trimită un email la cabinet.ministru@mapn.ro .

După ce Victor Pițurcă a declarat, pentru Antena Sport, că Steaua ar fi o afacere profitabilă pentru orice investitor, Tudorel Stoica s-a arătat, la rândul său, încrezător în viitorul echipei. În plus, e convins că stadionul va fi din nou plin în momentul în care „militarii” vor juca în prima ligă.

Steaua, în sfârșit spre Superligă? „Până acum, mai mult nu se dorea!”

„Inițiativa e bună, cel mai important e să se realizeze. De această dată, se pare că se dorește promovarea de la nivel înalt. Până acum, se și dorea, dar mai mult nu se dorea, ca să spun așa. E timpul să vedem fapte. Drept de promovare cât mai repede, eu asta îmi doresc. Nu contează dacă investitorii vor fi străini sau români, important e să fie serioși”, a spus căpitanul generației care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

„Dar, repet, să se realizeze, pentru că de cinci ani de zile așteptăm și nu s-a făcut. Trece timpul, îmbătrânim și poate nu o să mai apucăm să vedem încă o dată Steaua în Liga 1. Brandul Steaua e atrăgător. Cea mai galonată echipă din România, campioană a Europei, cunoscută pe continent. Chit că, din cauza Federației, Steaua a pierdut, pentru că a fost confundată cu FCSB”, a adăugat Tudorel Stoica.

Tudorel Stoica: „Becali nu are ce căuta la Steaua, nu merită!”

Omul care a jucat 15 sezoane în Ghencea exclude orice legătură între clubul militar și Gigi Becali, care a declarat că ar vrea numele Stelei, pe care nu l-a avut niciodată. „Din punct de vedere moral, Gigi Becali nu are ce căuta la Steaua! Cineva care vine să-ți facă rău, să-ți ia palmaresul, titlurile… și să te asociezi cu el? Să i le dai?