VAR nou, probleme vechi! Cât a durat analiza video la golul lui Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo

Dinamo a deschis scorul înainte de pauză în meciul din etapa a treia cu Oţelul Galaţi. Soro a înscris pentru echipa lui Nuno Campos din câţiva metri, după ce a interceptat şutul deviat trimis de Musi.

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Au urmat însă minute bune în care faza a fost analizată de VAR. Motivul? Cu câteva secunde înainte ca Soro să trimită mingea în poartă, Musi a primit o pasă la marginea careului. Fundaşii gălăţeni au cerut offside.

VAR nou, probleme vechi! Faza golului marcat de Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo, analizază minute bune

Fază la limită, VAR-ul a decis în cele din urmă că Musi era în poziţie regulamentară în momentul în care a primit pasa, iar George Găman a validat reuşita. Fotbalistul lui Dinamo a fost ţinut în joc de piciorul unui fundaş gălăţean.

Însă faza a fost analizată minute bune. Aproximativ 6 minute şi jumătate au trecut între momentul în care Soro a trimis mingea în poartă până la momentul în care jocul s-a reluat.

Totul în condiţiile în care FRF a anunţat că din acest sezon s-au făcut schimbări importante în ceea ce priveşte sistemul VAR. Schimbările includ tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generaţie concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind poziţiile de ofsaid. Tehnologia generează date de poziţionare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie şi plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR.