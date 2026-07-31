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VAR nou, probleme vechi! Cât a durat analiza video la golul lui Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo

Alex Masgras Publicat: 31 iulie 2026, 22:50

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VAR nou, probleme vechi! Cât a durat analiza video la golul lui Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo

Captură Digi Sport

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Dinamo a deschis scorul înainte de pauză în meciul din etapa a treia cu Oţelul Galaţi. Soro a înscris pentru echipa lui Nuno Campos din câţiva metri, după ce a interceptat şutul deviat trimis de Musi.

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Au urmat însă minute bune în care faza a fost analizată de VAR. Motivul? Cu câteva secunde înainte ca Soro să trimită mingea în poartă, Musi a primit o pasă la marginea careului. Fundaşii gălăţeni au cerut offside.

VAR nou, probleme vechi! Faza golului marcat de Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo, analizază minute bune

Fază la limită, VAR-ul a decis în cele din urmă că Musi era în poziţie regulamentară în momentul în care a primit pasa, iar George Găman a validat reuşita. Fotbalistul lui Dinamo a fost ţinut în joc de piciorul unui fundaş gălăţean.

Însă faza a fost analizată minute bune. Aproximativ 6 minute şi jumătate au trecut între momentul în care Soro a trimis mingea în poartă până la momentul în care jocul s-a reluat.

Totul în condiţiile în care FRF a anunţat că din acest sezon s-au făcut schimbări importante în ceea ce priveşte sistemul VAR. Schimbările includ tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generaţie concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind poziţiile de ofsaid. Tehnologia generează date de poziţionare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie şi plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR.

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Pentru a susţine AVOL PRO, pe fiecare stadion din Superligă vor fi instalate şase camere 4K fixe dedicate. Acestea completează camerele de transmisie HD existente, oferind arbitrilor VAR unghiuri de vizualizare 4K suplimentare şi îmbunătăţind analiza altor incidente cheie din timpul meciului, prin capacităţi avansate de zoom şi perspective adiţionale.

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