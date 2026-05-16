CS Dinamo tremură pentru menţinerea în Liga 2! Doar 1-1 cu Şelimbăr în turul barajului

Echipa CS Dinamo a remizat cu CSC Şelimbăr, scor 1-1, sâmbătă, în prima manşă din barajul de menţinere în Liga 2.

Pentru CS Dinamo a marcat Matei, în minutul 86, iar pentru Şelimbăr a înscris Buzan, în minutul 90+1. Returul are loc săptămâna viitoare.

Echipa care va rămâne în Liga 2 se va decide sâmbătă, 23 mai, de la ora 11:00, atunci când va avea loc startul returului.

Dinamo a terminat play-out-ul Ligii 2 pe locul 6 în grupa A, în timp ce Şelimbăr s-a clasat tot pe locul 6 în play-out, în grupa B.

CS Dinamo, unde preşedinte e Ionuţ Lupescu, ar putea fuziona cu echipa Dinamo din prima ligă, Lupescu menţionând în trecut că formaţia din prima ligă a trimis hârtie la minister pentru a demara procedurile.