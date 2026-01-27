Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: "Nu ne veţi descuraja" - Antena Sport

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, s-a arătat revoltat după decizia Comisiei de Recurs, care a respins apelul formaţiei covăsnene după ce aceasta a pierdut la masa verde partida cu Chindia Târgovişte.

În prima etapă a sezonului de Liga a 2-a, Sepsi a făcut 1-1 cu Chindia, dar a fost sancţionată cu pierderea meciului la masa verde după ce un jucător care nu era pe foaia de joc, Giovani Ghimfuș, a fost introdus pe teren de antrenorul Ovidiu Burcă.

Dioszegi nu acceptă decizia Comisiei de Recurs: “Nu vă temeți: adevărul va învinge”

Sepsi a făcut apel, dar Comisia de Recurs a menţinut decizia. Sepsi mai are o singură cale de atac, la TAS. Formaţia patronată de Dioszegi are termen 21 de zile pentru a depune apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

„Ne-au fost luate punctele câștigate pe teren! Cum aș fi putut să cred că vor decide altfel? Am pierdut 30 de zile, dar nu vă temeți: adevărul va învinge oricum! Totul este acum cât se poate de clar! Dacă însă credeți că prin asta ne veți descuraja să continuăm lupta împotriva nedreptății, vă înșelați amarnic.

De acum înainte și noi vom schimba lucrurile și un lucru este sigur: faceți orice ați vrea, noi vom exista în continuare, pentru că am fost, suntem și vom fi – mai puternici și mai hotărâți ca niciodată! Hai OSK! Întotdeauna doar înainte!”, a transmis Laszlo Dioszegi, pe Facebook.