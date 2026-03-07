FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi - Antena Sport

Jucătorii de la FC Bihor, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FC Bihor și-a asigurat dramatic prezența în play-off-ul din Liga a 2-a, după remiza cu Sepsi, scor 2-2, din etapa a 20-a. Echipa pregătită de Erik Lincar a reușit să marcheze în minutul 90+3.

Sepsi a condus cu 2-0, după autogolul lui Gal-Andrezly și golul lui Cmijianic, în minutele 11, respectiv 72.

FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a

Eliminarea lui Cmiljanic (73), după ce a primit al doilea cartonaş galben pentru că şi-a scos tricoul, a dat un impuls orădenilor, care au punctat prin Ioan Filip (83) şi Ioan Hora (90+3).

FC Bihor mai avea nevoie doar de un punct pentru a-și asigura prezența în play-off, acolo unde sunt deja calificate Corvinul, Sepsi și Voluntari, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Pentru ultimele două locuri de play-off, ocupate în prezent de AS Tg. Mureș și Chindia, se mai luptă și Steaua și CSM Reșița.