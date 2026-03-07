FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi - Antena Sport

Închide meniul
FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi

Home | Fotbal | Liga 2 | FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi

FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 14:14

FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi

Jucătorii de la FC Bihor, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FC Bihor și-a asigurat dramatic prezența în play-off-ul din Liga a 2-a, după remiza cu Sepsi, scor 2-2, din etapa a 20-a. Echipa pregătită de Erik Lincar a reușit să marcheze în minutul 90+3.

Sepsi a condus cu 2-0, după autogolul lui Gal-Andrezly și golul lui Cmijianic, în minutele 11, respectiv 72.

FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a

Eliminarea lui Cmiljanic (73), după ce a primit al doilea cartonaş galben pentru că şi-a scos tricoul, a dat un impuls orădenilor, care au punctat prin Ioan Filip (83) şi Ioan Hora (90+3).

FC Bihor mai avea nevoie doar de un punct pentru a-și asigura prezența în play-off, acolo unde sunt deja calificate Corvinul, Sepsi și Voluntari, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Pentru ultimele două locuri de play-off, ocupate în prezent de AS Tg. Mureș și Chindia, se mai luptă și Steaua și CSM Reșița.

Scorul etapei a 20-a din Liga a 2-a a fost reuşit de Poli Iaşi, 6-1 cu AFC Câmpulung Muscel.

Rezultatele etapei a 20-a:

Vineri:

  • FC Voluntari – FC Bacău 1-2

Sâmbătă:

  • CSM Slatina – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1
  • CS Afumaţi – Steaua Bucureşti 0-1
  • ACSM Politehnica Iaşi – AFC Câmpulung Muscel 6-1
  • CS Concordia Chiajna – CSM Olimpia Satu Mare 4-2
  • CS Dinamo Bucureşti – CSC 1599 Şelimbăr 4-1
  • FC Bihor Oradea – ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2-2

Duminică se vor disputa partidele AFC Metalul Buzău – CS Gloria Bistriţa (Stadion Metalul – Buzău, 11:00), CSM Reşiţa – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion ”Mircea Chivu” – Reşiţa, 12:00). Luni se va juca ultimul meci, AFC ASA Târgu Mureş – AFC Chindia Târgovişte (Stadion Trans-Sil – Târgu Mureş, 17:00).

Clasament:

1. Corvinul Hunedoara 47 puncte (19 jocuri)

2. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 43 (20)

3. FC Bihor 39 (20)

4. FC Voluntari 39 (20)

5. ASA Târgu Mureş 36 (19)

6. Chindia 36 (19)

7. Steaua 36 (20)

8. CSM Reşiţa 32 (19)

9. Poli Iaşi 31 (20)

