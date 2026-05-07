40 de ani de la Sevilla ’86! Seara în care Steaua a învins Barcelona și a intrat în istoria fotbalului mondial

Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, după ce a învins-o în finală pe Barcelona, la loviturile de departajare / Facebook Helmut Duckadam

Astăzi, 7 mai 2026, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În marea finală a celei mai tari competiții europene intercluburi, roș-albaștrii învingeau Barcelona la penalty-uri după 120 de minute în care nicio echipă nu marcase, Helmut Duckadam devenind erou național.

40 de ani de la o seară magică în Spania

La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.

Steaua era prima echipă din estul Europei care câştiga cel mai preţios trofeu în întrecerea echipelor de club. O finală de neuitat, la Sevilla, în care roş-albaştrii au trecut cu 2-0 de FC Barcelona, după executarea loviturilor de la 11 metri.

Pe 7 mai 1986, ei au fost galacticii Europei: Helmut Duckadam – Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu – Lucian Bălan (73 Anghel Iordănescu), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu – Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă (112 Marin Radu II).