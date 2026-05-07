40 de ani de la Sevilla ’86! Seara în care Steaua a învins Barcelona și a intrat în istoria fotbalului mondial

Astăzi, 7 mai 2026, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.
În marea finală a celei mai tari competiții europene intercluburi, roș-albaștrii învingeau Barcelona la penalty-uri după 120 de minute în care nicio echipă nu marcase, Helmut Duckadam devenind erou național.
40 de ani de la o seară magică în Spania
La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.
Steaua era prima echipă din estul Europei care câştiga cel mai preţios trofeu în întrecerea echipelor de club. O finală de neuitat, la Sevilla, în care roş-albaştrii au trecut cu 2-0 de FC Barcelona, după executarea loviturilor de la 11 metri.
Pe 7 mai 1986, ei au fost galacticii Europei: Helmut Duckadam – Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu – Lucian Bălan (73 Anghel Iordănescu), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu – Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă (112 Marin Radu II).
Antrenori: Emeric Ienei şi Anghel Iordănescu.
40 years since Steaua București won the Champions League in 1986 against Barcelona 🇷🇴🇪🇸🏆
Rest in peace, Helmut !
Rest in peace , Emeric Ienei! pic.twitter.com/Yo902zIHZh
— Romanian Football (@Romanianfotball) May 7, 2026
7 mai rămâne ziua în care Steaua Bucureşti a “strălucit” în constelaţia fotbalului
Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătut o seară de excepţie, la 40 de ani de la superba victorie de la Sevilla. Astfel, începând cu ora 19.00, fanii îşi pot întâlni eroii de la Sevilla, într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc şi un spectacol grandios de lumini.
De asemenea, dorind a-i omagia pe componenţii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care, prin obţinerea uneia dintre cele mai mari performanţe din istoria sportului naţional, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit:
Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Anghel;
Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler domnilor: Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Miodrag, Bölöni Ladislau, Bumbescu Adrian, Iordache Vasile, Iovan Ştefan, Lăcătuş Marius, Majearu Mihail, Marinescu Ştefan-Florentin, Petcu Ştefan, Pistol Constantin, Piţurcă Victor, Radu Marin, Stîngaciu Dumitru, Stoica Tudorel şi Weiszenbacher Anton.
Sursa: News.ro
