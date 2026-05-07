Home | Fotbal | Liga Campionilor | 40 de ani de la Sevilla ’86! Seara în care Steaua a învins Barcelona și a intrat în istoria fotbalului mondial

40 de ani de la Sevilla ’86! Seara în care Steaua a învins Barcelona și a intrat în istoria fotbalului mondial

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 8:16

Comentarii
40 de ani de la Sevilla 86! Seara în care Steaua a învins Barcelona și a intrat în istoria fotbalului mondial

Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, după ce a învins-o în finală pe Barcelona, la loviturile de departajare / Facebook Helmut Duckadam

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Astăzi, 7 mai 2026, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În marea finală a celei mai tari competiții europene intercluburi, roș-albaștrii învingeau Barcelona la penalty-uri după 120 de minute în care nicio echipă nu marcase, Helmut Duckadam devenind erou național.

40 de ani de la o seară magică în Spania

La 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, Steaua Bucureşti a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona. Helmut Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat patru lovituri de pedeapsă consecutive, iar trofeul a ajuns la Bucureşti.

Steaua era prima echipă din estul Europei care câştiga cel mai preţios trofeu în întrecerea echipelor de club. O finală de neuitat, la Sevilla, în care roş-albaştrii au trecut cu 2-0 de FC Barcelona, după executarea loviturilor de la 11 metri.

Pe 7 mai 1986, ei au fost galacticii Europei: Helmut Duckadam – Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Ilie Bărbulescu – Lucian Bălan (73 Anghel Iordănescu), Gavril Balint, Ladislau Boloni, Mihail Majearu – Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă (112 Marin Radu II).

Reclamă
Reclamă

Antrenori: Emeric Ienei şi Anghel Iordănescu.

7 mai rămâne ziua în care Steaua Bucureşti a “strălucit” în constelaţia fotbalului

Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătut o seară de excepţie, la 40 de ani de la superba victorie de la Sevilla. Astfel, începând cu ora 19.00, fanii îşi pot întâlni eroii de la Sevilla, într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc şi un spectacol grandios de lumini.

Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
Reclamă

De asemenea, dorind a-i omagia pe componenţii echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care, prin obţinerea uneia dintre cele mai mari performanţe din istoria sportului naţional, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Preşedintele Nicuşor Dan a conferit:

Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Anghel;

Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler domnilor: Balint Gavril Pele-Gavril, Belodedici Miodrag, Bölöni Ladislau, Bumbescu Adrian, Iordache Vasile, Iovan Ştefan, Lăcătuş Marius, Majearu Mihail, Marinescu Ştefan-Florentin, Petcu Ştefan, Pistol Constantin, Piţurcă Victor, Radu Marin, Stîngaciu Dumitru, Stoica Tudorel şi Weiszenbacher Anton.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Observator
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla 1986. Ei au fost jucătorii Stelei care au făcut istorie
10:16

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Franța, sinonimă cu performanța la Cupa Mondială
10:14

Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea după titlul cucerit în Serie A
9:56

“Îmi tremurau picioarele”. Anghel Iordănescu, dezvăluire după 40 de ani despre penalty-urile din Steaua – Barcelona
9:44

Ferrari are aripi, dar nu zboară! Analiza lui Adrian Georgescu, după Marele Premiu de la Miami
9:21

Dinamo a venit cu explicaţii, după ce noua siglă a fost criticată: “V-am simţit revolta şi vă ascultăm”
9:18

Premieră istorică în finala Champions League 2026. Ce se va întâmpla la Paris Saint-Germain – Arsenal
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB