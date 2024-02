Dan Petrescu nu s-a mai plâns de nimic după calificarea în sferturile Ligii Campionior Asiei. Prima reacție a antrenorului român - Antena Sport

Reclamă

„Am făcut o treabă bună în repriza secundă, am marcat și am reușit să închidem meciul. A fost o zi bună. Vreau să îi felicit pe jucători pentru această calificare. Am făcut un meci bun.

Sunt fericit că am ajuns în sferturi. Am luat primul gol astăzi, dar am reușit să ne organizăm bine în repriza secundă și să întoarcem soarta meciului.

Reclamă

Cei de la Pohang au fost agresivi, așa că le-am cerut și jucătorilor mei să fie agresivi. Din fericire, jucătorii mei au fost puternici și și-au arătat experiența. Performanța lor a fost bună”, a spus Dan Petrescu, citat de biz.chosun.com.

În sferturile de finală, Dan Petrescu se va duela cu câștigătoarea duelului dintre Ulsan, campioana din Coreea de Sud și Kofu, echipă care evoluează în liga a 2-a din Japonia. Partida tur din această „dublă” s-a încheiat cu victoria celor de la Ulsan, scor 3-0.

Dan Petrescu a sărbătorit alături de jucători calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei

Dan Petrescu a sărbătorit alături de jucători calificarea în sferturile Ligii Campionilor Asiei. Echipa sa a obţinut un egal, 1-1, pe terenul lui Pohang Steelers, de ajuns pentru accederea în sferturi.

Reclamă 4 / 0/3

Gazdele au condus cu 1-0 şi au ratat şansa unui 2-0, care ar fi egalat rezultatul din tur. S-a făcut însă 1-1, după reuşita lui Jeong Tae-Wook, din minutul 76, care i-a adus liniştea Bursucului. Finalul partidei din Coreea de Sus l-a găsit pe Dan Petrescu îl culmea fericirii. Antrenorul român a mers alături de jucători în faţa peluzei unde se aflau fanii săi. (VEZI AICI VIDEO) Jeonbuk Hyundai, antrenată de Dan Petrescu, a remizat, marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Pohang Steelers, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei. Pentru Jeonbuk a marcat Jeong Tae-Wook, în minutul 76, iar pentru Pohang a înscris Park Chan-Yong, în minutul 12. În tur, Jeonbuk s-a impus, scor 2-0. La ediţia trecută a competiţiei, Jeonbuk a ajuns până în semifinale. Reclamă

Cine va castiga Liga Campionilor in acest sezon? Manchester City Real Madrid Inter Milano PSG Bayern Munchen Barcelona Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...