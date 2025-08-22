Scoțienii au reacționat după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen - FCSB să fie anchetat de UEFA - Antena Sport

Presa din Scoția a venit cu o reacție după ce Daniel Bîrligea l-a făcut praf pe centralul Serdar Gozubuyuk, după Aberdeen – FCSB 2-2. La finalul partidei, atacantul campioanei a spus că UEFA ar trebui să îl ancheteze pe arbitru, fiind de părere că acesta a „ținut” cu adversara roș-albaștrilor.
„(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul”, spunea Daniel Bîrligea, după meci.
Cum au reacționat scoțienii după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen – FCSB să fie anchetat de UEFA
Scoțienii au descris cele întâmplate la finalul partidei și au venit cu un mesaj dur pentru Daniel Bîrligea. Aceștia au sugerat faptul că atacantul de la FCSB ar putea avea probleme, după declarația dată.
“Unul dintre marcatorii FCSB-ului, Daniel Bîrligea, le-a cerut celor de la UEFA să îl investigheze pe arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk și a susținut că acesta a ajutat-o pe Aberdeen, după ce roș-albaștrii au pierdut un avantaj de două goluri în Scoția.
Bîrligea a deschis scorul, dar a fost furios când Gozubuyuk i-a dat roșu lui Cisotti pentru faultul asupra lui Milanovic. Iar acum ar putea să aibă probleme mari cu forul european, după atacul asupra centralului”, au notat scoțienii de la The National.
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: “La mine nu există”
Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat dacă este mulțumit cu o posibilă calificare în grupa Europa League, iar răspunsul oferit a fost unul ușor surprinzător.
FCSB nu a reușit să rămână în preliminariile Champions League, competiția UEFA în grupa căreia și-ar fi dorit să ajungă finanțatorul roș-albaștrilor. După eliminarea din “dubla” cu Shkendija, campioana a căzut în Europa League, unde a dat peste Drita, iar acum Aberdeen.
După ce jucătorii săi au făcut un meci bun în Scoția, în condițiile în care a jucat în inferioritate numerică, Becali a fost întrebat dacă este mulțumit cu o calificare în grupa Europa League. Acest lucru poate fi îndeplinit dacă FCSB o elimină pe Aberdeen în manșa retur de pe Arena Națională, în caz contrar va evolua în grupa Conference League.