Scoțienii au reacționat după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen - FCSB să fie anchetat de UEFA - Antena Sport

Presa din Scoția a venit cu o reacție după ce Daniel Bîrligea l-a făcut praf pe centralul Serdar Gozubuyuk, după Aberdeen – FCSB 2-2. La finalul partidei, atacantul campioanei a spus că UEFA ar trebui să îl ancheteze pe arbitru, fiind de părere că acesta a „ținut” cu adversara roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul”, spunea Daniel Bîrligea, după meci.

Cum au reacționat scoțienii după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen – FCSB să fie anchetat de UEFA

Scoțienii au descris cele întâmplate la finalul partidei și au venit cu un mesaj dur pentru Daniel Bîrligea. Aceștia au sugerat faptul că atacantul de la FCSB ar putea avea probleme, după declarația dată.

“Unul dintre marcatorii FCSB-ului, Daniel Bîrligea, le-a cerut celor de la UEFA să îl investigheze pe arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk și a susținut că acesta a ajutat-o pe Aberdeen, după ce roș-albaștrii au pierdut un avantaj de două goluri în Scoția.

Bîrligea a deschis scorul, dar a fost furios când Gozubuyuk i-a dat roșu lui Cisotti pentru faultul asupra lui Milanovic. Iar acum ar putea să aibă probleme mari cu forul european, după atacul asupra centralului”, au notat scoțienii de la The National.