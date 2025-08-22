Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric. Suma pe care o va încasa Gigi Becali: "E atacant de rasă" - Antena Sport

Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric, în sezonul viitor. Giovanni Becali a dezvăluit faptul că Gigi Becali ar putea încasa o sumă uriaşă în schimbul atacantul său de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea a avut o evoluţie solidă în manşa tur a confruntării dintre FCSB şi Aberdeen, încheiată cu scorul de 2-2. Atacantul a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă în duelul din Scoţia.

Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric

După jocul solid prestat de Daniel Bîrligea în Scoţia, Giovanni Becali a declarat că în cazul în care acesta va marca peste 20 de goluri, ar putea fi vândut de Gigi Becali pe o sumă uriaşă, de 15 milioane de euro.

“Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant. (n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă. Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.