Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric. Suma pe care o va încasa Gigi Becali: "E atacant de rasă" - Antena Sport

Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric. Suma pe care o va încasa Gigi Becali: “E atacant de rasă”

Publicat: 22 august 2025, 19:07

Daniel Bîrligea, în Aberdeen - FCSB/ Sport Pictures

Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric, în sezonul viitor. Giovanni Becali a dezvăluit faptul că Gigi Becali ar putea încasa o sumă uriaşă în schimbul atacantul său de la FCSB.

Daniel Bîrligea a avut o evoluţie solidă în manşa tur a confruntării dintre FCSB şi Aberdeen, încheiată cu scorul de 2-2. Atacantul a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă în duelul din Scoţia.

După jocul solid prestat de Daniel Bîrligea în Scoţia, Giovanni Becali a declarat că în cazul în care acesta va marca peste 20 de goluri, ar putea fi vândut de Gigi Becali pe o sumă uriaşă, de 15 milioane de euro.

“Bîrligea e altceva, e jucător, e atacant. (n.r. pe ce sumă îl va da pe Bîrligea?) Dacă dă 23 de goluri, îl dă pe 14-15 milioane. Cu adevărat, chiar îl dă. Poate îi lipsesc 2-3 centimetri, dar sare bine și la cap. E diferență între Bîrligea și Munteanu. (n.r. e cu două clase peste el?) Nu știu dacă sunt două clase, dar e atacant de rasă.

E ce se cere, mai și aleargă, recuperează mingea. Louis Munteanu e un jucător bun, dar nu poate să fie ca Bîrligea. Să mă contrazică”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Daniel Bîrligea, prima reacţie după Aberdeen – FCSB 2-2

Daniel Bîrligea a oferit prima reacție după Aberdeen – FCSB 2-2! Atacantul campioanei a făcut praf arbitrajul din cadrul partidei din Scoția.

“Ne-am făcut treaba destul de bine. Din păcate am rezistat până când am putut, dar s-a văzut atitudinea pozitivă. Sunt mândru de toți colegii.

Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul. Sper ca la retur să avem un arbitraj mai bun.

Nu a strigat nimic absența, dar sigur ne puteau aduce pun plus. Îți dai seama, să vii, după să îți spună că nu poți să joci. Puteam să ne organizăm mai dinainte, nu știu ce s-a întâmplat, dar ne puteau ajuta. O să ne ajute la retur”, a spus Daniel Bîrligea.

