"Am făcut un şpriţ frumos". Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a - Antena Sport

"Am făcut un şpriţ frumos". Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a

"Am făcut un şpriţ frumos". Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a

“Am făcut un şpriţ frumos”. Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a

Publicat: 22 august 2025, 18:21

Am făcut un şpriţ frumos. Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a

Gabi Tamaş/ AntenaSport

Gabi Tamaş a oferit o reacţie savuroasă, înainte de debutul în Liga a 4-a. Fostul fundaş al naţionalei a acceptat să evolueze pentru formaţia Roberto Ziduri, din judeţul Dâmboviţa.

Tamaş se pregăteşte să debuteze pentru noua echipă, mărturisind că a acceptat să joace în Liga a 4-a fără niciun ban, doar pentru a face “mişcare”.

Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a

Gabi Tamaş a recunoscut că a fost surprins de atmosfera creată la meciurile noii sale echipe, mărturisind, în stilul caracteristic, că a făcut şi un “şpriţ frumos” alături de fani.

Totodată, Tamaş a dezvăluit că a fost şocat de bugetul pe care îl are la dispoziţie echipa din Liga a 4-a, Roberto Ziduri, care are ca obiectiv promovarea în Liga a 3-a. Noua formaţie a fundaşului ajuns la 41 de ani va debuta în noul sezon sâmbătă, pe 23 august.

“M-am dus la Roberto Ziduri să-i ajut! M-am dus gratis, nu pentru bani. Să mai fac mișcare! Sunt condiții bune. Ai un teren de antrenament care este și de joc, vestiare, nu îți trebuie mai mult. Am văzut acolo un domn care investește niște bănuți și vrea să tragă la promovare. Obiectivul este promovarea. Și acolo, dar și aici (n.n. râde). Am văzut ce buget a avut în anii trecuți și mi s-a părut aberant pentru liga a patra. Sunt orgoliile oamenilor de acolo, dar mie mi se pare puțin cam mult. Adică o sumă cam mare pentru liga a patra.

O să fie un pic mai greu pentru mine să mă duc să joc. Avem meciurile de la aceeași oră la care joacă și Concordia Chiajna (n.n. sâmbătă, la ora 11:00). Dacă le mută, atunci mă veți vedea de pe data de 23 (n.n. 23.08), atunci când începe campionatul.

Am fost la două meciuri amicale. Și am văzut lume multă în tribune. E frumos să vezi lumea cum se bucură atunci când vede un meci de fotbal. Fără falsă modestie, când m-au văzut și pe mine că am venit să joc la liga a patra, toți erau bucuroși. Și asta m-a făcut mai bucuros ca ei. Am văzut că lumea pune suflet în sport, în fotbal. Am făcut poze multe, dar și un șpriț frumos (n.n. râde)”, a declarat Gabi Tamaş, conform prosport.ro.

