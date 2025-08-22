"Suntem superiori!" Mircea Lucescu, verdict după Aberdeen - FCSB 2-2! Mesaj pentru Daniel Bîrligea: "Mă bucur" - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit despre meciul dintre Aberdeen și FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Selecționerul echipei naționale a venit și cu un verdict despre șansele de calificare.
FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în grupa principală de Europa League, având în vedere că returul cu Aberdeen se va juca la București. Partida este programată pe 28 august, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Ce a spus Mircea Lucescu după Aberdeen – FCSB 2-2
În opinia lui Mircea Lucescu, FCSB a avut o prestație bună în meciul din Scoția. Selecționerul a transmis că echipa lui Gigi Becali a fost superioară și a dat de înțeles că are prima șansă la calificare.
De asemenea, Lucescu a vorbit și despre Daniel Bîrligea, atacant care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în cadrul duelului cu Aberdeen. Acesta a spus că se bucură pentru atacant, însă a precizat că acesta trebuie să mai adune meciuri bune la FCSB.
“Sunt mulțumit și am speranțe pentru retur. Diferența e mare între noi și scoțieni. Suntem superiori din punct de vedere tehnic. Și-au organizat bine echipa, mai ales după ce au luat roșu.
Mă bucur pentru Bîrligea, dar trebuie să înlănțuite 3-4 meciuri bune. A avut și momente slabe în acest început de sezon”, a spus Mircea Lucescu, citat de fanatik.ro.
Scoțienii au reacționat după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen – FCSB să fie anchetat de UEFA
Presa din Scoția a venit cu o reacție după ce Daniel Bîrligea l-a făcut praf pe centralul Serdar Gozubuyuk, după Aberdeen – FCSB 2-2. La finalul partidei, atacantul campioanei a spus că UEFA ar trebui să îl ancheteze pe arbitru, fiind de părere că acesta a „ținut” cu adversara roș-albaștrilor.
„(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul”, spunea Daniel Bîrligea, după meci.