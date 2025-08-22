"Suntem superiori!" Mircea Lucescu, verdict după Aberdeen - FCSB 2-2! Mesaj pentru Daniel Bîrligea: "Mă bucur" - Antena Sport

Închide meniul
“Suntem superiori!” Mircea Lucescu, verdict după Aberdeen – FCSB 2-2! Mesaj pentru Daniel Bîrligea: “Mă bucur”

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 19:01

Profimedia Images

Mircea Lucescu a vorbit despre meciul dintre Aberdeen și FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Selecționerul echipei naționale a venit și cu un verdict despre șansele de calificare.

FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în grupa principală de Europa League, având în vedere că returul cu Aberdeen se va juca la București. Partida este programată pe 28 august, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Mircea Lucescu după Aberdeen – FCSB 2-2

În opinia lui Mircea Lucescu, FCSB a avut o prestație bună în meciul din Scoția. Selecționerul a transmis că echipa lui Gigi Becali a fost superioară și a dat de înțeles că are prima șansă la calificare.

De asemenea, Lucescu a vorbit și despre Daniel Bîrligea, atacant care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în cadrul duelului cu Aberdeen. Acesta a spus că se bucură pentru atacant, însă a precizat că acesta trebuie să mai adune meciuri bune la FCSB.

“Sunt mulțumit și am speranțe pentru retur. Diferența e mare între noi și scoțieni. Suntem superiori din punct de vedere tehnic. Și-au organizat bine echipa, mai ales după ce au luat roșu.

Mă bucur pentru Bîrligea, dar trebuie să înlănțuite 3-4 meciuri bune. A avut și momente slabe în acest început de sezon”, a spus Mircea Lucescu, citat de fanatik.ro.

Scoțienii au reacționat după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen – FCSB să fie anchetat de UEFA

Presa din Scoția a venit cu o reacție după ce Daniel Bîrligea l-a făcut praf pe centralul Serdar Gozubuyuk, după Aberdeen – FCSB 2-2. La finalul partidei, atacantul campioanei a spus că UEFA ar trebui să îl ancheteze pe arbitru, fiind de părere că acesta a „ținut” cu adversara roș-albaștrilor.

„(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul”, spunea Daniel Bîrligea, după meci.

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Scoțienii au descris cele întâmplate la finalul partidei și au venit cu un mesaj dur pentru Daniel Bîrligea. Aceștia au sugerat faptul că atacantul de la FCSB ar putea avea probleme, după declarația dată.

Unul dintre marcatorii FCSB-ului, Daniel Bîrligea, le-a cerut celor de la UEFA să îl investigheze pe arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk și a susținut că acesta a ajutat-o pe Aberdeen, după ce roș-albaștrii au pierdut un avantaj de două goluri în Scoția.

Bîrligea a deschis scorul, dar a fost furios când Gozubuyuk i-a dat roșu lui Cisotti pentru faultul asupra lui Milanovic. Iar acum ar putea să aibă probleme mari cu forul european, după atacul asupra centralului”, au notat scoțienii de la The National.

