Dinamo a câştigat Supercupa României. "Dulăii", victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare - Antena Sport

Dinamo a câştigat Supercupa României. "Dulăii", victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare

Handbal

Dinamo a câştigat Supercupa României. “Dulăii”, victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare

Publicat: 22 august 2025, 19:24

Dinamo a câştigat Supercupa României. Dulăii, victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare

Handbaliştii lui Dinamo, cu trofeul Supercupei României/ Facebook CS Dinamo

Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.

Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo Bucureşti s-a impus în faţa Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14).

Dinamo a câştigat Supercupa României

Principalii marcatori au fost Vujovic 6 goluri, Pelayo 4, Stanciuc 4, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Cumpănici 4, Botea 4, Kozakevych 3, Pop 3, Molino 3, pentru Minaur.

Tot vineri, în finala mică, Potaissa Turda – HC Buzău, scor 32-30 (15-15).

Turneul de la Bistriţa a programat în prima zi semifinalele, iar rezultatele înregistrate au fost: Minaur – HC Buzău 28-27 şi Dinamo Bucureşti – Potaissa Turda 34-27.

Dinamo Bucureşti a câştigat al 8-lea trofeu din palmares, după cele din 2016, 2018, 2019, 2020, 2022-2024.

Bistriţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare şi Corona Braşov – Gloria Bistriţa, iar duminică finalele pentru medalii. Deţinătoarea trofeului este campioana CSM Bucureşti.

