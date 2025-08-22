Dinamo a câştigat Supercupa României. "Dulăii", victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare - Antena Sport

Handbaliştii lui Dinamo, cu trofeul Supercupei României/ Facebook CS Dinamo

Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.

Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo Bucureşti s-a impus în faţa Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14).

Dinamo a câştigat Supercupa României

Principalii marcatori au fost Vujovic 6 goluri, Pelayo 4, Stanciuc 4, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Cumpănici 4, Botea 4, Kozakevych 3, Pop 3, Molino 3, pentru Minaur.

Tot vineri, în finala mică, Potaissa Turda – HC Buzău, scor 32-30 (15-15).

Turneul de la Bistriţa a programat în prima zi semifinalele, iar rezultatele înregistrate au fost: Minaur – HC Buzău 28-27 şi Dinamo Bucureşti – Potaissa Turda 34-27.