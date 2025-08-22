Șelimbăr - Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a - Antena Sport

CSM Reşiţa, FC Bihor şi FC Voluntari au câte 9 puncte, ASA Târgu Mureş, Steaua şi Corvinul, câte 7 puncte, etc. Sepsi OSK este a noua, cu 5 puncte.

Sepsi OSK, aflată la al treilea meci în deplasare în acest debut de campionat, s-a impus prin golurile marcate de Alin Dobrosavlevici (17) şi Dimitri Oberlin (75).

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 2-0 cu CSC 1599 Şelimbăr, vineri, în deplasare, la Cisnădie, într-un meci din etapa a 4-a.

Cum e afectată Sepsi de retrogradarea în Liga a 2-a! Laszlo Dioszegi: “E mai greu, mult mai greu!”

Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația celor de la Spesi. Patronul a dezvăluit că echipa sa are o problemă, din cauza retrogradării în Liga a 2-a.

Concret, Dioszegi a transmis faptul că îi este mult mai greu să aducă jucători la echipă, având în vedere că formația nu se mai află pe prima scenă a fotbalului românesc.

De asemenea, Laszlo Dioszegi a transmis faptul că nu se așteaptă la un sezon ușor în Liga a 2-a, având în vedere numărul mare de echipe care și-au propus să promoveze în prima ligă.