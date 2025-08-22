Șelimbăr - Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a - Antena Sport

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 2-0 cu CSC 1599 Şelimbăr, vineri, în deplasare, la Cisnădie, într-un meci din etapa a 4-a.
Sepsi OSK, aflată la al treilea meci în deplasare în acest debut de campionat, s-a impus prin golurile marcate de Alin Dobrosavlevici (17) şi Dimitri Oberlin (75).
Sepsi a învins-o pe Șelimbăr cu 2-0
Sâmbătă au loc meciurile AFC Metalul Buzău – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Metalul – Buzău, 11:00), CSC Dumbrăviţa – AFC ASA Tg.Mureş (Stadion ”Ştefan Dobay” – Dumbrăviţa, 11:00) AFC Câmpulung Muscel 2022 – FC Bihor Oradea (Stadion Muscelul – Câmpulung Muscel, 11:00), Steaua Bucureşti – ACSM Reşiţa (Stadion Steaua – Bucureşti, 11:00), ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti (Stadion Ceahlăul – Piatra Neamţ, 11:00), ACS FC Bacău – CS Concordia Chiajna (Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi-Ciutea, 11:00), CS Gloria Bistriţa – CS Tunari (Stadion ”Jean Pădureanu” – Bistriţa, 11:00), CSM Slatina – CS Afumaţi (Stadion 1 Mai – Slatina, 11:00), FC Voluntari – ACSM Politehnica Iaşi (Stadion ”Anghel Iordănescu” – Voluntari, 13:00), notează agerpres.ro.
Duminică se joacă partida CSM Olimpia Satu Mare – AFC Chindia Târgovişte (Stadion Olimpia – Daniel Prodan – Satu Mare, 12:00).
CSM Reşiţa, FC Bihor şi FC Voluntari au câte 9 puncte, ASA Târgu Mureş, Steaua şi Corvinul, câte 7 puncte, etc. Sepsi OSK este a noua, cu 5 puncte.
Cum e afectată Sepsi de retrogradarea în Liga a 2-a! Laszlo Dioszegi: “E mai greu, mult mai greu!”
Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația celor de la Spesi. Patronul a dezvăluit că echipa sa are o problemă, din cauza retrogradării în Liga a 2-a.
Concret, Dioszegi a transmis faptul că îi este mult mai greu să aducă jucători la echipă, având în vedere că formația nu se mai află pe prima scenă a fotbalului românesc.
De asemenea, Laszlo Dioszegi a transmis faptul că nu se așteaptă la un sezon ușor în Liga a 2-a, având în vedere numărul mare de echipe care și-au propus să promoveze în prima ligă.