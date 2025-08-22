Șelimbăr - Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a - Antena Sport

Închide meniul
Șelimbăr - Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a

Șelimbăr – Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a

Șelimbăr – Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 19:31

Șelimbăr – Sepsi 0-2! Covăsnenii, prima victorie a sezonului în Liga a 2-a

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 2-0 cu CSC 1599 Şelimbăr, vineri, în deplasare, la Cisnădie, într-un meci din etapa a 4-a.

Sepsi OSK, aflată la al treilea meci în deplasare în acest debut de campionat, s-a impus prin golurile marcate de Alin Dobrosavlevici (17) şi Dimitri Oberlin (75).

Sepsi a învins-o pe Șelimbăr cu 2-0

Sâmbătă au loc meciurile AFC Metalul Buzău – ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 (Stadion Metalul – Buzău, 11:00), CSC Dumbrăviţa – AFC ASA Tg.Mureş (Stadion ”Ştefan Dobay” – Dumbrăviţa, 11:00) AFC Câmpulung Muscel 2022 – FC Bihor Oradea (Stadion Muscelul – Câmpulung Muscel, 11:00), Steaua Bucureşti – ACSM Reşiţa (Stadion Steaua – Bucureşti, 11:00), ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti (Stadion Ceahlăul – Piatra Neamţ, 11:00), ACS FC Bacău – CS Concordia Chiajna (Baza Sportivă FC Bacău – Ruşi-Ciutea, 11:00), CS Gloria Bistriţa – CS Tunari (Stadion ”Jean Pădureanu” – Bistriţa, 11:00), CSM Slatina – CS Afumaţi (Stadion 1 Mai – Slatina, 11:00), FC Voluntari – ACSM Politehnica Iaşi (Stadion ”Anghel Iordănescu” – Voluntari, 13:00), notează agerpres.ro.

Duminică se joacă partida CSM Olimpia Satu Mare – AFC Chindia Târgovişte (Stadion Olimpia – Daniel Prodan – Satu Mare, 12:00).

CSM Reşiţa, FC Bihor şi FC Voluntari au câte 9 puncte, ASA Târgu Mureş, Steaua şi Corvinul, câte 7 puncte, etc. Sepsi OSK este a noua, cu 5 puncte.

Cum e afectată Sepsi de retrogradarea în Liga a 2-a! Laszlo Dioszegi: “E mai greu, mult mai greu!”

Laszlo Dioszegi a vorbit despre situația celor de la Spesi. Patronul a dezvăluit că echipa sa are o problemă, din cauza retrogradării în Liga a 2-a.

Concret, Dioszegi a transmis faptul că îi este mult mai greu să aducă jucători la echipă, având în vedere că formația nu se mai află pe prima scenă a fotbalului românesc.

De asemenea, Laszlo Dioszegi a transmis faptul că nu se așteaptă la un sezon ușor în Liga a 2-a, având în vedere numărul mare de echipe care și-au propus să promoveze în prima ligă.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
“Eu las în seama antrenorului să spună de cine are nevoie. În momentul de față, lotul este complet, cu excepția unui atacant. Ne trebuie un concurent pentru Marius Coman. Nu ne ascundem că vrem să revenim în prima ligă de la anul. Jucătorii știu că noi oferim ceea ce promitem.

Este mai greu să convigem jucătorii să vină în Liga 2, mult mai greu. Sunt mulți fotbaliști pe care ni i-am dorit, dar nu vor să vină în eșalonul secund. Acesta este adevărul.

Sunt 10 echipe care și-au anunțat dorința de a promova. Nu o să fie un campionat deloc ușor. Suntem conștienți că o să fie o luptă aprigă în Liga 2″, a spus Laszlo Dioszegi, citat de digisport.ro.

