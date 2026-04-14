Tractor – Shabab Al-Ahli e ACUM în AntenaPLAY! Al Ittihad – Al Wahda (21:00). Spectacol în Liga Campionilor Asiei

Meciurile Tractor – Shabab Al-Ahli (17:45) şi Al Ittihad – Al Wahda (21:00) sunt în direct în AntenaPLAY marţi, 14 aprilie. Se anunţă spectacol total în Liga Campionilor Asiei.
Partidele pot fi urmărite şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Tractor – Shabab Al-Ahli 0-2 LIVE VIDEO
Min. 80: Tractor – Shabab Al-Ahli 0-2! Saeid a înscris al doilea gol cu un şut din interiorul careului
Min. 65: Tractor – Shabab Al-Ahli 0-1! Y. Cesar a transformat penalty-ul
Min. 63: Penalty dictat cu VAR, pentru Shabab Al-Ahli!
Min. 51: Portarul lui Tractor, Beiranvand, este eliminat just! L-a faultat pe Sardar Azmoun, care scăpase singur cu el, în afara careului
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Tractor (4-2-3-1): Beiranvand – Esmaeilifar, Sedlar, Khalilzadeh, Naderi – Hamrobekov, Halilovic – Hashemnejad, Torabi, Drozdek – Hosseinzadeh
Shabab Al-Ahli (4-2-3-1): Almeqbaali – Rikelme, Renan, Bogdan Planic, K.S – Afagh, Breno – Alamiri, Y. Cesar, G. Bala – Sardar Azmoun
- Al Hilal – Al Sadd 3-4 (d.l.d.d). Karim Benzema, out din Liga Campionilor Asiei, după ce a ratat o lovitură de departajare
- Al Gharafa – Tractor 0-2. Florinel Coman, eliminat din Liga Campionilor Asiei. Prestație modestă pentru român