Al Ahli- Machida (LIVE VIDEO, 19:15, AntenaPLAY). Azi se decide câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei

Al Ahli și Machida Zelvia urmează să se întâlnească astăzi în cel mai important meci al sezonului de pe cel mai populat continent al planetei: finala Ligii Campionilor Asiei. Confruntarea pune față în față campioana en-titre a competiției și o formație care se află la debutul ei pe cea mai mare scenă a fotbalului oriental.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Al Ahli și Machida va putea fi urmărit pe AntenaPLAY de la ora 19:15. În plus, partida va fi acoperită în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Al Ahli, cu jucători precum Edouard Mendy, Franck Kessie, Riyad Mahrez sau Ivan Toney în componența sa, atacă al doilea titlu continental consecutiv după cel câștigat anul trecut după o finală contra celor de la Kawasaki Frontale.

În faza grupelor, saudiții au încheiat pe locul 2 Conferința de Vest, după care parcursul lor din fazele eliminatorii a fost amânat din cauza izbucnirii războiului dintre SUA, Iran și Israel. Formația antrenată de Matthias Jaissle a ajuns să joace în aprilie și a trecut pe rând de Al-Duhail, Johor DT și Vissel Kobe.

De cealaltă parte, Machida Zelvia a fost cea mai bună echipă din Conferința de Est, cu 17 puncte adunate în cele opt etape. În fazele eliminatorii, japonezii au trecut în optimi de Gangwon, după care a scos două cluburi din vestul Asei, Al-Ittihad și Shabab Al-Ahli Dubai.