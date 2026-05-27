Home | Fotbal | Liga 1 | “U” Cluj și-a pierdut portarul! A fost deja prezentat la noul club

“U” Cluj și-a pierdut portarul! A fost deja prezentat la noul club

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 20:58

Comentarii
U Cluj și-a pierdut portarul! A fost deja prezentat la noul club

Gertmonas, prezentat la Servette / Instagram @servettefootballclub

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Edvinas Gertmonas, portarul de bază al Universității Cluj din sezonul ce tocmai s-a încheiat, a fost prezentat oficial la noua sa echipă. După ce contractul său cu ardelenii a expirat, lituanianul a semnat cu elvețienii de la Servette, formație care a terminat pe locul 8 în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“U” Cluj a încheiat sezonul pe locul 2 și a fost finalistă în Cupa României, iar unul dintre jucătorii care au contribuit din plin la aceste rezultate a fost goalkeeper-ul Edvinas Gertmonas. Din păcate pentru fanii “șepcilor roșii”, portarul de la Marea Baltică nu va mai apăra buturile echipei lor din sezonul viitor și și-a găsit deja angajament.

Gertmonas a plecat în Elveția

Din vara anului viitor, Gertmonas va apăra pentru Servette, formație care și-a pierdut goalkeeper-ul principal, Joel Mall, transferat de Young Boys Berna. Lituanianul a semnat cu echipa din Elveția un contract valabil pe trei ani, până în 2029.

Servette FC are bucuria să anunțe sosirea lui Edvinas Gertmonas. Portarul de 29 de ani, internațional lituanian, a fost adus de la FC Universitatea Cluj, din postura de jucător liber de contract.

Internațional lituanian din 2015, are 25 de selecții pentru prima sa reprezentativă. Edvinas Gertmonas a semnat un contract valabil până în 2029 și va purta tricoul cu numărul 1“, a fost anunțul clubului.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, Gertmonas a apărat în 28 de meciuri pentru “U” Cluj și și-a păstrat poarta intactă de 13 ori, încasând 20 de goluri. Portarul lituanian pleacă astfel din România după o perioadă de peste doi ani petrecută la “șepcile roșii”.

În martie 2024, Gertmonas venea pe gratis la “U” Cluj de la Zalgiris.

Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaiceLocalitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Observator
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor ucrainene
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor ucrainene
21:44

Sorana Cîrstea, drum liber spre sferturile de la Roland Garros! Șansă imensă pentru româncă
21:33

EXCLUSIVMesajul lui Dennis Man pentru Andrei Raţiu, înainte de finala Conference League!
21:21

VideoJurnal Antena Sport | Scena cea mare e a lui
21:16

VideoJurnal Antena Sport | Întrebarea de baraj
21:12

VideoJurnal Antena Sport | Religia MMA
21:03

Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare în turul 3 la Roland Garros! Românca și-a “demolat” adversara
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 4 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” 5 “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total