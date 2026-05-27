“U” Cluj și-a pierdut portarul! A fost deja prezentat la noul club

Edvinas Gertmonas, portarul de bază al Universității Cluj din sezonul ce tocmai s-a încheiat, a fost prezentat oficial la noua sa echipă. După ce contractul său cu ardelenii a expirat, lituanianul a semnat cu elvețienii de la Servette, formație care a terminat pe locul 8 în campionat.

“U” Cluj a încheiat sezonul pe locul 2 și a fost finalistă în Cupa României, iar unul dintre jucătorii care au contribuit din plin la aceste rezultate a fost goalkeeper-ul Edvinas Gertmonas. Din păcate pentru fanii “șepcilor roșii”, portarul de la Marea Baltică nu va mai apăra buturile echipei lor din sezonul viitor și și-a găsit deja angajament.

Din vara anului viitor, Gertmonas va apăra pentru Servette, formație care și-a pierdut goalkeeper-ul principal, Joel Mall, transferat de Young Boys Berna. Lituanianul a semnat cu echipa din Elveția un contract valabil pe trei ani, până în 2029.

“Servette FC are bucuria să anunțe sosirea lui Edvinas Gertmonas. Portarul de 29 de ani, internațional lituanian, a fost adus de la FC Universitatea Cluj, din postura de jucător liber de contract.

Internațional lituanian din 2015, are 25 de selecții pentru prima sa reprezentativă. Edvinas Gertmonas a semnat un contract valabil până în 2029 și va purta tricoul cu numărul 1“, a fost anunțul clubului.