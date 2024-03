Ulsan – Jeonbuk, 12:00, LIVE VIDEO. Dan Petrescu luptă în AntenaPLAY pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei - Antena Sport

Dacă se va impune în competiţia transmisă exclusiv în AntenaPLAY, Dan Petrescu va deveni al treilea antrenor român care reuşeşte această performanţă, după Anghel Iordănescu şi Răzvan Lucescu.

Anghel Iordănescu şi-a trecut în cont trofeul cu două echipe, cu Al Hilal (2000) şi cu Al Ittihad (2005). De partea cealaltă, Lucescu junior a câştigat Liga Campionilor Asiei, în 2019, alături de Al-Hilal.

Dan Petrescu le-a reproşat un singur lucru jucătorilor săi, după Jeonbuk – Ulsan 1-1

Dan Petrescu le-a reproşat un singur lucru jucătorilor săi, după Jeonbuk – Ulsan 1-1. Echipa antrenorului român a remizat în partida de pe teren propriu, în manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei.

Echipa lui Dan Petrescu a deschis rapid scorul, dar a fost egalată pe final, după o greşeală uriaşă în apărare. În prima repriză, Jeonbuk a avut ocazia de a majora diferenţa, dar a ratat un penalty. Meciurile din Liga Campionilor Asiei se văd LIVE în AntenaPLAY.

„A fost un meci bun, păcat că nu am câştigat. Ne pare rău pentru fani. Jeonbuk a meritat să câştige. Cred că penalty-ul ratat ne-a demoralizat.

Am primit un gol din cauza unei greşeli, din păcate. La 1-1, am avut o şansă mare, dar nu am reuşit să înscriem. Sperăm să jucăm bine şi în retur. A fost o singură greşeală. În afară de asta, jucătorii chiar au luptat bine”, a declarat Dan Petrescu, potrivit hyundai-motorsfc.com.