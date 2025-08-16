Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: "Nu caut statistici" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.

După meci, Stanciu le-a răspuns jurnaliștilor la întrebări și a făcut efortul de a vorbi în italiană în fața lor.

Nicolae Stanciu, după debutul cu gol de la Genoa: “Obiectivul meu contează mai puțin”

Jucătorul de 32 de ani s-a făcut remarcat la declarații încă de când a început să vorbească, pentru că a ținut să vorbească în italiană cu jurnaliștii. Ulterior, Stanciu a dat dovadă de modestie și a spus că golul propriu-zis contează mai puțin, fiind axat mai mult pe ce face alături de echipă.

“În primul rând, vreau să încerc să vorbesc italiana, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu cu fanii noștri, care sunt extraordinari.

Cred că obiectivul meu contează mai puțin. Nu sunt un jucător care caută statistici individuale. Mă gândesc doar la echipă, ca ea să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum să ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce.