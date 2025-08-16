Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: "Nu caut statistici" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 14:10

Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: Nu caut statistici

Nicolae Stanciu, după primul gol marcat pentru Genoa / Profimedia

Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.

După meci, Stanciu le-a răspuns jurnaliștilor la întrebări și a făcut efortul de a vorbi în italiană în fața lor.

Nicolae Stanciu, după debutul cu gol de la Genoa: “Obiectivul meu contează mai puțin”

Jucătorul de 32 de ani s-a făcut remarcat la declarații încă de când a început să vorbească, pentru că a ținut să vorbească în italiană cu jurnaliștii. Ulterior, Stanciu a dat dovadă de modestie și a spus că golul propriu-zis contează mai puțin, fiind axat mai mult pe ce face alături de echipă.

În primul rând, vreau să încerc să vorbesc italiana, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu cu fanii noștri, care sunt extraordinari.

Cred că obiectivul meu contează mai puțin. Nu sunt un jucător care caută statistici individuale. Mă gândesc doar la echipă, ca ea să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum să ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce.

Nu am niciun obiectiv personal, cum ar fi goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pe a face mai bine decât anul trecut. Am lucrat bine în cantonament; suntem o echipă puternică, cu multă calitate.

Avem jucători tineri, talentați și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită. Avem o săptămână să lucrăm bine și să începem Serie A în forță, așa cum am făcut astăzi (vineri, 15 august)“, a declarat Stanciu, potrivit buoncalcioatutti.it.

Vieira i-a făcut “portretul” lui Stanciu după primul meci oficial la Genoa

Fostul mare mijlocaș a vorbit în termeni laudativi despre noul său transfer, pe care l-a trimis în teren din primul minut în duelul din Cupa Italiei cu L.R. Vicenza. Formația “rossoblu” nu a avut mari emoții cu echipa din Serie C și a tranșat soarta partidei cu trei goluri, două dintre ele pe finalul primei părți și ultimul la începutul celei de-a doua.

Valentin Carboni, jucătorul împrumutat de Interul lui Cristi Chivu, a deschis scorul după o fază construită frumos de elevii lui Patrick Vieira. Reușita meciului i-a aparținut însă lui Stanciu, care a prins o minge din vole și l-a executat pe portarul Vicenzei cu un șut sub bara transversală.

Patrick Vieira a lăudat ambele transferuri care au contribuit la rezultat, iar ce a remarcat la căpitanul naționalei noastre a fost calmul pe care îl are în jocul său.

Sunt foarte satisfăcut de modul în care am jucat. Stanciu și Carboni? Avem jucători care au venit și care au devenit disponibili pentru echipă, iar cei care au rămas sunt și ei disponibili. Ăsta e un aspect pozitiv.

Stanciu are experiență și calitate, aduce calm, poate marca goluri și oferi assist-uri. Carboni e talentat, dar nu e 100% pregătit. Scopul e să îl ajutăm să cresacă. Suntem un club care poate crește bine tineri jucători“, a declarat antrenorul genovezilor, potrivit pianetagenoa1983.net.

