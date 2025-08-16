Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură - Antena Sport

Închide meniul
Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură

Andrei Nicolae Publicat: 16 august 2025, 13:36

Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură

Hugo Oliveira, antrenorul lui Famalicao, în timpul unui meci / Profimedia

Portugalia se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește temperaturile imense înregistrate în ultima perioadă. Acest impediment a început să aibă un impact și în lumea fotbalului, iar un antrenor din Liga Portugal a luat atitudine în acest sens.

Hugo Oliveira, tehnicianul celor de la Famalicao, nu concepe cum partida echipei sale a fost programată în toiul zilei, atunci când termometrele arată și 38 de grade Celsius.

Antrenorul lui Famalicao “tună” înspre cei ce programează partidele din campionat

Astăzi, de la ora 17:30 (ora României), Tondela dă peste Famalicao în etapa a doua din Liga Portugal. Pe pământ lusitan, meciul va începe la ora 15:30, o programare care a generat multă controversă pentru antrenorul oaspeților.

Într-o țară afectată de valuri intense de căldură în mod constant în ultima perioadă, Hugo Oliveira nu înțelege cum s-a acceptat ca meciul să se joace la 15:30, în contextul în care autoritățile recomandă statul în casă până la ora 17:00. În plus, managerul de la Famalicao a spus răspicat că această decizie afectează modul în care poate fi perceput fotbalul și mai mult decât atât, calitatea jocului pe care îl vor presta cele două formații.

Cum poți juca la 15:30 când țara se confruntă cu incendii, cu temperaturi extreme și cu probleme care sunt mult mai importante decât un meci de fotbal? Până și Directoratul General de Sănătate (DGS) și Serviciul Național de Sănătate (SNS) recomandă să evităm să stăm afară înainte de ora cinci.

Vrem ca fotbalul să fie pentru oameni. Ei spun că este pentru oameni cu vârste cuprinse între opt și 80 de ani, dar ei nu respectă regulile de sănătate publică. Cum aducem copiii și adulții la stadion pe vremea asta?

Va fi dificil pentru noi și Tondela. Calitatea jocului va avea de suferit. Vrem fotbal pentru televizor? Dacă așa e, vom accepta, dar dacă vrem stadioane pline, trebuie să protejăm fanii și jocul propriu-zis“, a spus Oliveira, potrivit Marca.

La Tondela, orașul unde se va disputa meciul, la ora 15:00 vor fi 36 de grade.

