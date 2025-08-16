Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” - Antena Sport

Vineri seară, Segunda División, a doua ligă spaniolă, a pornit la drum cu un moment istoric.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AD Ceuta, club fondat în 1956, s-a întors în fotbalul profesionist după 44 de ani de absență. A fost o deplasare lungă pentru Ceuta, la Valladolid, unde a și pierdut la scor, 0-3.

Rezultatul a fost însă mai puțin important, în contextul în care Ceuta a devenit singurul club de pe continentul african care evoluează într-un campionat profesionist din Europa!

Ceuta, orașul spaniol cu 83.000 de locuitori din Africa

Orașul Ceuta, care are circa 83.000 de locuitori, se află în nordul Africii, înconjurat de Maroc. La fel ca Melilla (un oraș similar ca populație, cu 85.000 de locuitori), Ceuta este o exclavă spaniolă. De altfel, cele două sunt singurele teritorii europene în Africa, totodată și singurele cu graniță terestră între continentul negru și Europa.

Poziția geografică face ca Ceuta să fie văzut drept un paradis pentru migranții sub-saharieni, care visează să pună piciorul în oraș și să câștige astfel un bilet de intrare în Europa. Mii de oameni se strâng la porțile orașului în speranța că vor câștiga la loteria vieții.