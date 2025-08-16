Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” - Antena Sport

Închide meniul
Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!"

Fotbal extern

Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!”

Publicat: 16 august 2025, 13:39

Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! Echipa ne unește pe toți!”

Vineri seară, Segunda División, a doua ligă spaniolă, a pornit la drum cu un moment istoric.

AD Ceuta, club fondat în 1956, s-a întors în fotbalul profesionist după 44 de ani de absență. A fost o deplasare lungă pentru Ceuta, la Valladolid, unde a și pierdut la scor, 0-3.

Rezultatul a fost însă mai puțin important, în contextul în care Ceuta a devenit singurul club de pe continentul african care evoluează într-un campionat profesionist din Europa!

Ceuta, orașul spaniol cu 83.000 de locuitori din Africa

Orașul Ceuta, care are circa 83.000 de locuitori, se află în nordul Africii, înconjurat de Maroc. La fel ca Melilla (un oraș similar ca populație, cu 85.000 de locuitori), Ceuta este o exclavă spaniolă. De altfel, cele două sunt singurele teritorii europene în Africa, totodată și singurele cu graniță terestră între continentul negru și Europa.

Poziția geografică face ca Ceuta să fie văzut drept un paradis pentru migranții sub-saharieni, care visează să pună piciorul în oraș și să câștige astfel un bilet de intrare în Europa. Mii de oameni se strâng la porțile orașului în speranța că vor câștiga la loteria vieții.

Geografic, suntem africani, dar politic, suntem spanioli și europeni”, explică oficialii clubului, care văd promovarea în Segunda División drept o ocazie excelentă de a face Ceuta cunoscută și pentru diversitatea ei, nu doar pentru problemele socio-politice.

AD Ceuta, clubul care unește un oraș „plin de viață și de identitate”

Ceuta e un oraș cu diversitate religioasă, cu mulți creștini și musulmani, dar și mici comunități istorice de evrei și hinduși. Toate astea se reflectă inclusiv în emblema clubului, pe care apar crucea creștină, semiluna islamică, simbolul hindus Om și Steaua lui David!

AD Ceuta este unul dintre puținele lucruri care ne unește cu adevărat pe toți. Echipa e cumva terenul nostru comun. Suntem un oraș extra peninsular, cu oameni de diferite religii, rase și convingeri politice”, spunea președintele clubului, Luhay Hamido, într-un interviu pentru publicația spaniolă AS.

Când a promovat, astă-vară, Ceuta a transmis un mesaj clar, prin oficialii orașului. „Promovarea e ocazia ideală să le arătăm Spaniei continentale și Europei că avem un oraș plin de viață și de identitate. Sigur, Ceuta are provocările ei, dar Ceuta nu este o problemă”, spunea Juan Jesús Vivas, deputat local.

Provocările logistice și obiectivul clubului

AD Ceuta a obținut trei promovări în patru ani și acum are ca obiectiv să se salveze de la retrogradare. Mai exact, să obțină cât mai repede 53-54 de puncte, care i-ar asigura locul în Segunda și în următoarea stagiune.

Cu un lot cotat la doar opt milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Ceuta va avea și dificultăți logistice. La fiecare deplasare, echipa trebuie să traverseze Strâmtoarea Gibraltar, cu barca, iar de acolo să-și continue călătoria.

● José Matos (30 de ani, fundaș stânga) e cel mai valoros jucător al echipei, cotat la un milion de euro.

● 6.500 de locuri are stadionul Alfonso Murube, pe care AD Ceuta își dispută meciurile de acasă.

● 200 de fani a avut Ceuta la Valladolid, vineri seară.

