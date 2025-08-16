Scor "de maidan" la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 - Antena Sport

Închide meniul
Scor "de maidan" la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2

Home | Fotbal | Liga 2 | Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2

Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2

Publicat: 16 august 2025, 13:50

Scor de maidan la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2

CSM Reşita, la un meci din Liga 2 / Sport Pictures

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:

CSM Slatina – Metalul Buzău  2-3

CS Afumaţi – FC Voluntari  0-1

CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel 7-0

ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu Mare  4-0

Chindia Târgovişte – CSC Şelimbăr  3-1

Tot sâmbătă, de la ora 18:30, are loc derby-ul CS Dinamo – Steaua Bucureşti.

Duminică, de la ora 11:00, sunt programate meciurile CS Tunari – FC Bacău şi Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ, luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, iar marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.

