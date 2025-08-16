Scor "de maidan" la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 - Antena Sport

Estrela Amadora – Benfica, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu un colos din Portugalia după debutul de vis

Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură

Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!”

Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson

Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici”

Ioan Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit

Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko

Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență

Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori”

Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi