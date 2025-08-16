Scor "de maidan" la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 - Antena Sport

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:
CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3
CS Afumaţi – FC Voluntari 0-1
CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel 7-0
ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu Mare 4-0
Chindia Târgovişte – CSC Şelimbăr 3-1
Tot sâmbătă, de la ora 18:30, are loc derby-ul CS Dinamo – Steaua Bucureşti.
Duminică, de la ora 11:00, sunt programate meciurile CS Tunari – FC Bacău şi Concordia Chiajna – Ceahlăul Piatra Neamţ, luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara, iar marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.