Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. "Cetățenii" au o ofertă pentru Ederson - Antena Sport

Premier League

Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson

Andrei Nicolae 16 august 2025, 13:51

Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. Cetățenii au o ofertă pentru Ederson

Ederson, în timpul unui meci / Profimedia

Galatasaray a făcut o primă ofertă în valoare de 10 milioane de euro pentru transferul portarului Ederson de la Manchester City.

Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, unul dintre cei mai veridici jurnaliști în materie de mercato.

Ederson poate pleca de la Manchester City

Jurnalistul specializat în transferurile din fotbalul internaţional precizează că Manchester City doreşte o sumă mai mare pentru a renunţa la Ederson, care nu a fost inclus de antrenorul Pep Guardiola în lotul pentru primul meci al sezonului din Premier League, împotriva formaţiei Wolverhampton.

Ederson, în vârstă de 31 de ani, a fost recrutat de Manchester City de la Benfica Lisabona, în 2017. În opt sezoane petrecute pe Etihad Stadium, goalkeeper-ul sud-american a cucerit şase titluri în Premier League, două Cupe ale Angliei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor, între alte trofee.

Plecarea sa la Galatasaray ar deschide calea recrutării de către “cetăţeni” a portarului italian Gianluigi Donnarumma de la Paris Saint-Germain, potrivit agerpres.ro.

14:51
Ioan Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit
14:10
Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici”
13:50
Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2
13:39
Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!”
13:36
Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură
13:25
Estrela Amadora – Benfica, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu un colos din Portugalia după debutul de vis
