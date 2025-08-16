Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. "Cetățenii" au o ofertă pentru Ederson - Antena Sport

Galatasaray a făcut o primă ofertă în valoare de 10 milioane de euro pentru transferul portarului Ederson de la Manchester City.

Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, unul dintre cei mai veridici jurnaliști în materie de mercato.

Ederson poate pleca de la Manchester City

Jurnalistul specializat în transferurile din fotbalul internaţional precizează că Manchester City doreşte o sumă mai mare pentru a renunţa la Ederson, care nu a fost inclus de antrenorul Pep Guardiola în lotul pentru primul meci al sezonului din Premier League, împotriva formaţiei Wolverhampton.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.

Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.

Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹

🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Ederson, în vârstă de 31 de ani, a fost recrutat de Manchester City de la Benfica Lisabona, în 2017. În opt sezoane petrecute pe Etihad Stadium, goalkeeper-ul sud-american a cucerit şase titluri în Premier League, două Cupe ale Angliei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor, între alte trofee.