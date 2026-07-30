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Amenințări grave după Craiova – Levski Sofia! Ce i-a transmis Serginho lui Mario Felgueiras. Oficialul din Bănie a luat „foc”

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 8:09

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Amenințări grave după Craiova – Levski Sofia! Ce i-a transmis Serginho lui Mario Felgueiras. Oficialul din Bănie a luat foc”

Mario Felgueiras / Sportpictures

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A fost un adevărat scandal după fluierul final al partidei dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. Bulgarii s-au bucurat ostentativ după ce au obținut calificarea în turul al treilea, iar de aici până la un adevărat conflict a fost doar un pas.

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Serginho ar fi intrat într-o discuție aprinsă cu Mario Felgueiras, fotbalistul campioanei Bulgariei aruncând cuvinte grele la adresa oficialului din Bănie.

Mario Felgueiras, conflict aprins cu Serginho

Au fost nervi și frustrare după ce Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al UEFA Champions League. Oficialii din Bănie au avut o ședință chiar pe gazon, iar în drumul spre vestiare spiritele s-au încins.

Mario Felguerias ar fi intrat într-un conflict fizic cu Serginho, după ce fotbalistul lui Levski Sofia l-ar fi amenințat cu privire la familia sa: „Îți omor copiii în Portugalia!”, i-ar fi spus Serginho, potrivit gsp.ro.

De aici, situația a degenerat, iar oficialii bulgari ar fi cerut observatorului să asigure protecția jucătorilor în drumul spre vestiare. Mai mulți stewarzi au intervenit pentru a-i despărți pe cei implicați. Un rol important în calmarea situației l-a avut și președintele lui Levski Sofia.

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