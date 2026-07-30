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Gianni Infantino nu se lasă! Cum îşi apără proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „E o oportunitate de aur”

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 8:33

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Gianni Infantino nu se lasă! Cum îşi apără proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „E o oportunitate de aur

Gianni Infantino, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi-a apărat, miercuri, controversatul plan de a crea o companie comercială deschisă investitorilor privaţi, care vizează creşterea veniturilor din fotbal, numind-o „o oportunitate, dar nu o obligaţie”.

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Planul lui Infantino reprezintă „o propunere, o ofertă” care face parte dintr-un „proces democratic”.

Gianni Infantino îşi apără proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „Vrem să contribuim la realizarea următorului Cap Verde”

„Mai presus de toate, este o oportunitate, dar nu o obligaţie… Marchează începutul procesului de consultare”, a declarat preşedintele FIFA într-un videoclip publicat de FIFA.

Gianni Infantino a reiterat promisiunile prezentate în declaraţia publicată marţi, care a dezvăluit planul său, spre surprinderea unor personalităţi din lumea fotbalului care spun că nu au fost consultate. „O parte prea mică din valoarea comercială în creştere a fotbalului merge către cei implicaţi în sport care au cea mai mare nevoie de ea”, a explicat el. „Aceasta este o oportunitate de aur pentru a stimula dezvoltarea sportului la nivel global. Dar, din nou, aceasta este doar o propunere, nu o obligaţie”.

Contribuţia investitorilor privaţi ar putea permite distribuirea a aproximativ 20 de milioane de dolari către fiecare dintre cele 211 asociaţii membre ale FIFA, pe bază voluntară.

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„Vrem să contribuim la realizarea următorului Cap Verde”, a afirmat Infantino, referindu-se la echipa naţională a micii naţiuni insulare africane care a ajuns 16-imi la ultima Cupă Mondială, la prima sa participare. „Dar, din nou, aceasta este pur şi simplu o alegere care aparţine membrilor noştri”, a concluzionat preşedintele.

Mai multe organisme de rang înalt şi-au exprimat îngrijorările cu privire la acest proiect care ar perturba echilibrul actual, precum federaţiile engleză şi franceză sau confederaţia europeană (UEFA).

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