Gianni Infantino nu se lasă! Cum îşi apără proiectul care a scandalizat lumea fotbalului: „E o oportunitate de aur”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi-a apărat, miercuri, controversatul plan de a crea o companie comercială deschisă investitorilor privaţi, care vizează creşterea veniturilor din fotbal, numind-o „o oportunitate, dar nu o obligaţie”.

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Planul lui Infantino reprezintă „o propunere, o ofertă” care face parte dintr-un „proces democratic”.

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„Mai presus de toate, este o oportunitate, dar nu o obligaţie… Marchează începutul procesului de consultare”, a declarat preşedintele FIFA într-un videoclip publicat de FIFA.

Gianni Infantino a reiterat promisiunile prezentate în declaraţia publicată marţi, care a dezvăluit planul său, spre surprinderea unor personalităţi din lumea fotbalului care spun că nu au fost consultate. „O parte prea mică din valoarea comercială în creştere a fotbalului merge către cei implicaţi în sport care au cea mai mare nevoie de ea”, a explicat el. „Aceasta este o oportunitate de aur pentru a stimula dezvoltarea sportului la nivel global. Dar, din nou, aceasta este doar o propunere, nu o obligaţie”.

Contribuţia investitorilor privaţi ar putea permite distribuirea a aproximativ 20 de milioane de dolari către fiecare dintre cele 211 asociaţii membre ale FIFA, pe bază voluntară.