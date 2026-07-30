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Vedeta Craiovei, desființată după eliminarea din Champions League: „A fost capăt de linie”

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 8:26

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Vedeta Craiovei, desființată după eliminarea din Champions League: A fost capăt de linie”

Jucătorii Craiovei / Sportpictures

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Universitatea Craiova s-a oprit în turul doi preliminar al UEFA Champions League, după ce a scos doar o remiză în returul cu bulgarii de la Levski Sofia, care au trecut mai departe grației victoriei din partida tur.

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În disputa de pe ”Oblemenco”, mai mulți jucători ai campioanei României au avut evoluții șterse, lucru remarcat și de directorul sportiv Pavel Badea.

Pavel Badea, atac la jucătorul Craiovei

A fost dezamăgire în tabăra Universității Craiova după ce echipa a fost eliminată din Liga Campionilor, iar unii jucători au fost rapid taxați pentru evoluția modestă din această dublă.

Unul dintre fotbaliștii criticați de Pavel Badea a fost Carlos Mora, care a avut o evoluție sub așteptări, mai ales în partida retur, încheiată cu scorul de 2-2.

„Au fost jucători care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Vorbesc despre Baiaram, despre Mora, care a făcut un joc neașteptat de slab. A fost capăt de linie. Niciodată nu a fost atât de neinspirat.

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El și Baiaram trebuiau să scoată oameni din joc prin dribling, așa puteai să faci diferența cu o echipă care se apăra așa”, a precizat Pavel Badea, potrivit digisport.ro.

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