Dan Petrescu, discurs surprinzător înainte de Auda – FCSB: „Nu va fi rușine”

FCSB va avea o deplasare dificilă contra letonilor de la FK Auda, după ce gruparea antrenată de Marius Baciu a pierdut pe teren propriu prima manșă din turul doi preliminar al UEFA Conference League.

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Dan Petrescu a vorbit despre returul pe care îl are în față echipa bucureșteană, dar a surprins prin faptul că a declarat că o potențială eliminare nu ar fi o rușine.

Dan Petrescu, verdict înainte de Auda – FCSB

FCSB va avea un meci infernal contra celor de la Auda, însă oficialii bucureșteni nici nu iau în calcul o eliminare în această fază din UEFA Conference League.

Dan Petrescu a vorbit și el despre acest joc pe care echipa lui Marius Baciu îl are în față, iar tehnicianul este de părere că aceștia vor obține calificarea mai departe. În același timp, tehnicianul nu consideră că o eliminare ar fi o rușine.

„Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a declarat Dan Petrescu, potrivit sport.ro.