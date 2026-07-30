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Dezamăgire uriașă în tabăra Craiovei, după eliminarea din Ligă: „O mare decepție”. Filipe Coelho nu a scăpat de critici

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 9:03

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Dezamăgire uriașă în tabăra Craiovei, după eliminarea din Ligă: O mare decepție”. Filipe Coelho nu a scăpat de critici

Jucătorii Craiovei / Sportpictures

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Universitatea Craiova și-a încheiat socotelile cu UEFA Champions League, după ce a fost eliminată în turul al doilea de Levski Sofia, scor 3-2 la general.

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Dezamăgirea nu a putut fi ascunsă de oficialii din Bănie, care i-au luat la țintă atât pe jucători, dar mai ales pe Filipe Coelho, care a avut un discurs halucinant după fluierul final.

Pavel Badea l-a luat la țintă pe Filipe Coelho

Universitatea Craiova a dezamăgit în returul contra bulgarilor de la Levski Sofia, campioana României nereușind să obțină victoria nici în partida de pe ”Oblemenco”.

Pavel Badea a avut un discurs dur, dar rațional după fluierul final. În mare parte, acesta s-a declarat nemulțumit de strategia lui Filipe Coelho, care a sacrificat meciul cu Dinamo pentru jocul din Ligă.

Noi avem pretenții de echipă mare. Când joci miercuri și sâmbătă, parcă nu aș fi riscat să nu folosesc cea mai bună echipă împotriva lui Dinamo, chiar dacă urma meciul cu Levski. Mai ales că oltenii au o rivalitate puternică cu Dinamo, FCSB și Rapid, adversarii tradiționali. Nu știu cât de bine este Filipe informat despre această rivalitate, dar noi am simțit o mare tristețe după înfrângerea clară cu Dinamo.

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Investițiile pe care le-am făcut noi le-au făcut și cei de la Levski. Au fost o echipă mai bună, dar am fost acolo, aproape. Cred că și factorul șansă a contat foarte mult, însă noi nu am jucat la nivelul pe care l-am arătat în sezonul trecut din campionat. Dezamăgirea este foarte mare. Aveam așteptări mari. Este o mare decepție”.

Pavel Badea: „Acesta este nivelul”

„(n.r. – Filipe Coelho) Este în aceeași măsură răspunzător ca și echipa. Toți câștigăm, toți pierdem. Tu ești cel care a ales echipa, cel care a decis ca, la meciul cu Dinamo, să introducă o a doua formulă de echipă. Totuși, să schimbi două echipe, una pentru campionat și una pentru cupele europene, este un lucru pe care lotul nu îl permite.

Cred că ne credem mai buni decât suntem. Acesta este nivelul. În prima manșă, echipele românești nu au avut rezultate extraordinare. Să sperăm că celelalte echipe se vor califica, pentru că, dacă nu acumulăm puncte, nu putem progresa”, a declarat Pavel Badea, potrivit digisport.ro.

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