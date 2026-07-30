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Mihai Rotaru nu a mai rezistat! Ședință de urgență după eliminarea Craiovei din preliminariile Champions League

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 8:07

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Mihai Rotaru nu a mai rezistat! Ședință de urgență după eliminarea Craiovei din preliminariile Champions League

Mihai Rotaru / Sport Pictures

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Mihai Rotaru i-a băgat imediat în ședință pe cei de la Universitatea Craiova, după eliminarea formației din Bănie din preliminariile Champions League. Campioana din Liga 1 și deținătoarea Cupei României nu a putut trece de Levski Sofia, campioana Bulgariei.

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Levski s-a impus săptămâna trecută, în tur, scor 1-0. Miercuri seară, bulgarii au condus cu 2-0 după 16 minute. Elevii lui Filipe Coelho au încercat remontada, dar scorul s-a terminat 2-2, iar bulgarii au obținut calificarea în turul 3 preliminar Champions League cu 3-2.

Mihai Rotaru l-a băgat în şedinţă pe Mario Felgueiras, după eliminarea Universităţii Craiova

Parcursul european nu se încheie aici pentru Universitatea Craiova. Oltenii vor juca în turul 3 preliminar Europa League. Chiar dacă există motive de optimism din acest punct de vedere, patronul Mihai Rotaru nu s-a ferit să își arate nemulțumirea și dezamăgirea.

Potrivit gsp.ro, Mihai Rotaru l-a băgat în sedință pe Mario Felgueiras. Aproximativ 5 minute a durat discuția aprinsă, Rotaru fiind extrem de dezamăgit de ratarea calificării în turul 3 preliminar Champions League, ceea ce ar fi însemnat și asigurarea prezenței în grupa principală Conference League.

Nu a fost deloc o seară liniștită pentru Felgueiras. După această ședință, portughezul a fost implicat într-un conflict cu Serginho, fotbalist al celor de la Levski Sofia. Cei doi s-au înjurat și s-au îmbrâncit la vestiare.

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Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor

A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului. După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.

În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.

Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat repede, în minutul 48, dintr-o lovitură liberă senzaţională a lui Adrian Rus. A rămas însă 2-2, iar Universitatea Craiova a părăsit preliminariile Champions League. Campioana României va continua în turul al treilea din Europa League, contra finlandezilor de la KuPS Kuopio.

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