Gică Craioveanu a răbufnit după eliminarea Craiovei: „Cu tot respectul, ce mă interesează pe mine?” L-a făcut praf pe Coelho

Gică Craioveanu, fostul atacant al Universităţii Craiova, a fost extrem de dezamăgit de eliminarea oltenilor din preliminariile Champions League. Campioana României a remizat în returul cu Levski Sofia, din turul 2, scor 2-2. După 1-0 la Sofia pentru bulgari în prima manşă, Craiova merge acum în preliminariile Europa League.

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Dezamăgirea e mare în rândul suporterilor şi a foştilor jucători, dar nu toată lumea se simte la fel de apăsată de acest eşec. Chiar antrenorul Filipe Coelho a avut un discurs bizar la finalul partidei, vorbind despre faptul că fotbalul românesc nu a mai avut echipă în Champions League de 13 ani (n.r. de la participarea FCSB-ului în grupele sezonului 2013/14) şi a vorbit şi despre presiunea pusă pe jucătorii echipei sale.

Gică Craioveanu l-a pus la zid pe Filipe Coelho: „Spuneți-mi ce am făcut în seara asta”

Gică Craioveanu a fost extrem de dezamăgit de discursul portughezului şi l-a criticat fără menajamente. Mai mult, l-a conrtazis şi consideră că după toate investiţiile făcute la echipă, acest rezultat este un dezastru:

„Mie nu-mi place discursul. Eu nu cumpăr discursul ăsta! Vreau să-i spun domnului Coelho că a primit cel mai bun lot din ultimii ani în fotbalul românesc, iar vara aceasta s-au cheltuit 5,5 milioane de euro.

Au fost cheltuiți ca dumneavoastră să faceți performanță. Ce mă interesează pe mine meciul cu Petrolul? Cu tot respectul pentru Petrolul și campionatul României. Dumneavoastră aveți cel mai bun lot din ultimii ani, ce mă interesează pe mine de când nu s-a mai calificat o echipă românească?