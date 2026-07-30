Remontada de poveste în Liga Campionilor! Au pierdut cu 4-1 în tur, dar au reuşit o calificare miraculoasă

Aarhus, campioana din Danemarca, a reuşit imposibilul şi s-a calificat în turul 3 preliminar Champions League. Danezii au pierdut meciul tur cu Lech Poznan, scor 1-4, dar au reuşit să trimită dubla în prelungiri şi să obţină calificarea la loviturile de departajare.

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După 90 de minute de joc, Aarhus conducea cu 3-0 şi trimitea meciul în prelungiri, graţie golurilor marcate de Bech, Arnstad şi Tingager. Reprizele suplimentare nu au fost însă lipsite de dramatism.

Aarhus s-a calificat dramatic în turul 3 preliminar Champions League

Imediat după startul perlungirilor, speranţa a revenit în tabăra polonezilor. Lech Poznan a marcat prin Jagiello, dar danezii nu s-au pierdut cu firea. În minutul 100, Kristjansson, fotbalist care intrase pe teren în minutul 97, a dus scorul la 4-1, reuşita sa trimiţând în cele din urmă dubla la loviturile de departajare.

Acolo, polonezii au executat primii şi au marcat prin Jagiello, după care Aarhus a ratat şi situaţia devenea complicată pentru danezi. Cu toate acestea, Lech Poznan a ratat apoi de două ori, în timp ce danezii nu au mai greşit până la finalul loviturilor de departajare, obţinând calificarea dramatică.

Astfel, campioana din Danemarca va juca în turul 3 preliminar Champions League împotriva celor de la Sabah Baku, formaţie din Azerbaidjan. De partea cealaltă, polonezii merg în preliminariile Europa League, unde vor juca în turul 3 preliminar contra celor de la Klaksvik, din Insulele Feroe.