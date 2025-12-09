Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos” - Antena Sport

Antrenorul lui PSV a explicat motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Dennis Man în duelul cu Atletico Madrid, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Peter Bosz a efectuat mai multe schimbări în primul 11 al campioanei Olandei.
Nu doar Dennis Man a început meciul cu Atletico Madrid ca rezervă, ci și Ivan Perisic și Ricardo Pepi, ambii titulari în mod normal la PSV.
Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid
Peter Bosz a declarat faptul că a ales să-l treacă pe bancă pe Dennis Man pentru a-l titulariza Couhaib Driouech, „extremă clasică stânga”, mizând pe viteza lui.
„(N.r. Dennis Man, rezervă) Pentru că jucăm cu o extremă clasică în stângă, unde Ivan (n.r. Perisic) nu poate juca. Sper că poate fi (n.r. Driouech) periculos cu viteza lui. Nu am vrut să jucăm cu două extreme clasice împotriva lui Atletico Madrid, putea fi periculos”, a declarat Peter Bosz, conform voetbalprimeur.nl.
Totodată, Peter Bosz a explicat și celelalte schimbări efectuate în primul 11 al lui PSV pentru meciul cu Atletico Madrid.
„Cred că Guus (n.r. Til, înlocuitorul lui Pepi) se descurcă excelent, dar principalul motiv este că Pepi a jucat două meciuri de 90 de minute, după o accidentare de lungă durată. Era riscat să înceapă iar”, a mai spus Peter Bosz.
Echipele de start:
PSV: Kovar – Salah, Gasiorowski, Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech, Til, Wanner
Atletico Madrid: Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koko, Barrios, Gonzalez – Sorloth, Alvarez
