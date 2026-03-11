Puştiul de 18 ani de la Real Madrid a scris istorie! A doborât recordul lui Raul la meciul cu Manchester City - Antena Sport

Thiago Pitarch a fost titularizat de Alvaro Arbeloa în meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, din manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League. În condiţiile în care Eduardo Camavinga a lipsit şi la meciul de pe terenul lui Celta Vigo şi a fost lăsat pe bancă, iar Ceballos şi Bellingham sunt şi ei indisponibili, Arbeloa a mizat pe tânărul de 18 ani încă din primul minut.

Pe lângă faptul că vorbim despre un duel între Real Madrid şi Manchester City, un duel care a devenit un adevărat clasic în UEFA Champions League, mijlocaşul spaniol va ţine minte această partidă şi din alte motive.

Thiago Pitarch a doborât recordul lui Raul în Real Madrid – Manchester City

La meciul cu Manchester City din manşa tur a optimilor de finală, Pitarch a reuşit s doboare un record stabilit de Raul, legenda madrilenilor, în anul 1996, cu mult timp ca Pitarch să se nască.

Thiago Pitarch (18 years and 220 days) is the youngest Spanish player to start a UEFA Champions League knockout match for Real Madrid. 💫

He breaks Raúl’s record from March 1996 (18y 253d vs Juventus). pic.twitter.com/4m7xP2V2xe

— Squawka (@Squawka) March 11, 2026

Mijlocaşul a devenit cel mai tânăr spaniol care joacă pentru Real Madrid într-un meci din fazele eliminatorii UEFA Champions League, la vârsta de 18 ani şi 220 de zile. Raul deţinea acest record din martie 1996, atunci când a jucat împotriva lui Juventus la vârsta de 18 ani şi 253 de zile.