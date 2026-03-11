Puştiul de 18 ani de la Real Madrid a scris istorie! A doborât recordul lui Raul la meciul cu Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga Campionilor | Puştiul de 18 ani de la Real Madrid a scris istorie! A doborât recordul lui Raul la meciul cu Manchester City

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 22:47

Pitarch, în duel cu Haaland / Profimedia

Thiago Pitarch a fost titularizat de Alvaro Arbeloa în meciul dintre Real Madrid şi Manchester City, din manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League. În condiţiile în care Eduardo Camavinga a lipsit şi la meciul de pe terenul lui Celta Vigo şi a fost lăsat pe bancă, iar Ceballos şi Bellingham sunt şi ei indisponibili, Arbeloa a mizat pe tânărul de 18 ani încă din primul minut.

Pe lângă faptul că vorbim despre un duel între Real Madrid şi Manchester City, un duel care a devenit un adevărat clasic în UEFA Champions League, mijlocaşul spaniol va ţine minte această partidă şi din alte motive.

Thiago Pitarch a doborât recordul lui Raul în Real Madrid – Manchester City

La meciul cu Manchester City din manşa tur a optimilor de finală, Pitarch a reuşit s doboare un record stabilit de Raul, legenda madrilenilor, în anul 1996, cu mult timp ca Pitarch să se nască.

Mijlocaşul a devenit cel mai tânăr spaniol care joacă pentru Real Madrid într-un meci din fazele eliminatorii UEFA Champions League, la vârsta de 18 ani şi 220 de zile. Raul deţinea acest record din martie 1996, atunci când a jucat împotriva lui Juventus la vârsta de 18 ani şi 253 de zile.

