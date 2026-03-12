Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid - Manchester City 3-0 - Antena Sport

Thibaut Courtois a făcut un nou meci mare pe Santiago Bernabeu, în manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League dintre Real Madrid şi Manchester City. Federico Valverde este, de departe, omul meciului, datorită hat-trick-ului din prima repriză, la care a contribuit şi portarul belgian.

La faza primului gol, Courtois a degajat lung, până la uruguayan, care l-a depăşit pe Donnarumma şi a deschis scorul în partida de pe Bernabeu. Aceasta a fost a treia pasă de gol a belgianului în UEFA Champions League.

Thibaut Courtois, portarul cu cele mai multe pase decisive din istoria Champions League

Graţie acestui assist, Thibaut Courtois a devenit primul portar din istoria UEFA Champions League care reuşeşte să paseze decisiv de trei ori. Mai mult decât atât, el este al doilea portar, după Jose Francisco Molina, care reuşeşte să paseze decisiv de două ori în acelaşi sezon.

Prima oară în acest sezon, el i-a pasat decisiv lui Kylian Mbappe, la meciul de pe terenul lui Kairat Almaty, câştigat de madrileni cu 5-0. Acela a fost primul assist al belgianului în tricoul lui Real Madrid. Prima pasă decisivă în competiţie a fost însă în 2017, în tricoul lui Chelsea, într-un meci împotriva lui Qarabag.