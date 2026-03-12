Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid - Manchester City 3-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid – Manchester City 3-0

Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid – Manchester City 3-0

Alex Masgras Publicat: 12 martie 2026, 0:01

Comentarii
Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid – Manchester City 3-0

Thibaut Courtois, în Real Madrid - Manchester City / Profimedia

Thibaut Courtois a făcut un nou meci mare pe Santiago Bernabeu, în manşa tur a optimilor de finală UEFA Champions League dintre Real Madrid şi Manchester City. Federico Valverde este, de departe, omul meciului, datorită hat-trick-ului din prima repriză, la care a contribuit şi portarul belgian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La faza primului gol, Courtois a degajat lung, până la uruguayan, care l-a depăşit pe Donnarumma şi a deschis scorul în partida de pe Bernabeu. Aceasta a fost a treia pasă de gol a belgianului în UEFA Champions League.

Thibaut Courtois, portarul cu cele mai multe pase decisive din istoria Champions League

Graţie acestui assist, Thibaut Courtois a devenit primul portar din istoria UEFA Champions League care reuşeşte să paseze decisiv de trei ori. Mai mult decât atât, el este al doilea portar, după Jose Francisco Molina, care reuşeşte să paseze decisiv de două ori în acelaşi sezon.

Prima oară în acest sezon, el i-a pasat decisiv lui Kylian Mbappe, la meciul de pe terenul lui Kairat Almaty, câştigat de madrileni cu 5-0. Acela a fost primul assist al belgianului în tricoul lui Real Madrid. Prima pasă decisivă în competiţie a fost însă în 2017, în tricoul lui Chelsea, într-un meci împotriva lui Qarabag.

Reclamă
Reclamă

Courtois a avut şi o intervenţie uriaşă în repriza a doua. Pus sub presiune de O’Reilly, tânărul de 18 ani al lui Real Madrid, Thiago Pitarch, a fost la un pas de o gafă uluitoare. El a fost deposedat chiar în careu, iar O’Reilly a trimis pe poartă, dar beglianul a avut o intervenţie miraculoasă şi a menţinut scorul de pe tabelă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Observator
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
23:55
Real Madrid – Manchester City 3-0. Madrilenii, cu un pas în sferturi după hat-trick-ul lui Valverde. Bodo/Glimt, o nouă surpriză
23:48
Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos
22:57
Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
22:54
Fede Valverde, hattrick fabulos cu Manchester City! La primul gol pasa i-a fost dată de Courtois!
22:47
Puştiul de 18 ani de la Real Madrid a scris istorie! A doborât recordul lui Raul la meciul cu Manchester City
22:34
Colegul lui Ianis Hagi, Umit Akdag, e dorit de Galatasaray! Oferta pentru Alanyaspor
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 3 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 4 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 5 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 6 Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia – România: “Nu ne supărăm”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion