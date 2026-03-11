Fede Valverde, hattrick fabulos cu Manchester City! La primul gol pasa i-a fost dată de Courtois! - Antena Sport

Căpitanul lui Real Madrid, Federico “Fede” Valverde (27 de ani), a reuşit un hattrick uluitor, într-o singură repriză, cu Manchester City, din optimile Ligii Campionilor.
Valverde a deschis scorul în minutul 20, după ce Thibaut Courtois a trimis către el o minge lungă. Courtois a degajat, Valverde şi-a depăşit adversarul direct, pe O’Reilly, apoi l-a driblat pe Donnarumma şi a înscris în poarta goală. Thibaut Courtois a reuşit, astfel, un assist, lucru rar în cazul unui portar.
Fede Valverde, hattrick în prima repriză a meciului cu Manchester City!
În minutul 27, Valverde a primit o pasă de la Vinicius şi a finalizat perfect, cu un şut plasat, la colţul lung.
În minutul 42, Brahim Diaz i-a pasat pe sus lui Valverde, acesta l-a depăşit din preluare pe Guehi, apoi a înscris cu un şut din voleu. Prestaţie incredibilă pentru căpitanul Realului, care se află într-o formă excepţională!
În cele 9 meciuri în care jucase în acest sezon în Liga Campionilor, Fede Valverde nu reuşise niciun gol. Avea, totuşi, 4 assist-uri. În campionat, Fede Valverde a marcat 2 goluri şi a dat 7 assist-uri, în 26 de meciuri. A mai reuşit un gol şi un assist în Supercupa Spaniei.
Valverde este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 120 de milioane de euro. El a fost promovat în 2018 la echipa mare a lui Real Madrid, venind de la Real Madrid Castilla. Pentru naţionala Uruguayului a jucat în 71 de meciuri, marcând 8 goluri.
- Incredibilul Thibaut Courtois! Performanţa fabuloasă realizată de belgian în Real Madrid – Manchester City 3-0
- Real Madrid – Manchester City 3-0. Madrilenii, cu un pas în sferturi după hat-trick-ul lui Valverde. Bodo/Glimt, o nouă surpriză
- Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos
- Puştiul de 18 ani de la Real Madrid a scris istorie! A doborât recordul lui Raul la meciul cu Manchester City
- Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara