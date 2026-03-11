Închide meniul
Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos

Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos

Bogdan Stănescu Publicat: 11 martie 2026, 23:48

Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos

Fede Valverde, după primul din cele 3 goluri marcate cu Manchester City / Profimedia Images

Căpitanul lui Real Madrid, Federico “Fede” Valverde (27 de ani), a avut o primă repriză de vis cu Manchester City. Valverde a înscris trei goluri, toate frumoase. Mai întâi a deschis scorul în minutul 20, depăşindu-l pe O’Reilly, driblându-l apoi pe Donnarumma şi marcând în poarta goală. Totul a plecat de la o degajare a lui Thibaut Courtois, care s-a ales cu un assist.

7 minute mai târziu, Valverde a primit o pasă de la Vinicius şi a finalizat la colţul lung, cu un şut superb. Cireaşa de pe tort a fost oferită în minutul 42, când, după o pasă a lui Brahim Diaz, Valverde a trecut din preluare de adversarul direct, Guehi şi a finalizat cu un voleu imparabil.

Fede Valverde a uimit întreaga lume a fotbalului cu hattrick-ul din meciul cu Manchester City

Reprezentanţii contului oficial de X al Ligii Campionilor au fost şi ei entuziasmaţi de hattrick-ul fabulos al lui Fede Valverde.

“Hat-trick incredibil al lui Fede Valverde”, au notat, pe X, administratorii contului Ligii Campionilor. Apoi, au repetat de 3 ori “Valverde e el”, aluzie la cele 3 goluri marcate de căpitanul Realului cu Manchester City.

Valverde nu marcase niciodată în acest sezon al Ligii Campionilor. Avea însă 4 assist-uri. Uruguayanul este cotat la 120 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expresSchimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
