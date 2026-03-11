Fede Valverde i-a uimit pe toţi! Ce a apărut pe contul oficial al Ligii Campionilor după hattrick-ul fabulos - Antena Sport

Fede Valverde, după primul din cele 3 goluri marcate cu Manchester City / Profimedia Images

Căpitanul lui Real Madrid, Federico “Fede” Valverde (27 de ani), a avut o primă repriză de vis cu Manchester City. Valverde a înscris trei goluri, toate frumoase. Mai întâi a deschis scorul în minutul 20, depăşindu-l pe O’Reilly, driblându-l apoi pe Donnarumma şi marcând în poarta goală. Totul a plecat de la o degajare a lui Thibaut Courtois, care s-a ales cu un assist.

7 minute mai târziu, Valverde a primit o pasă de la Vinicius şi a finalizat la colţul lung, cu un şut superb. Cireaşa de pe tort a fost oferită în minutul 42, când, după o pasă a lui Brahim Diaz, Valverde a trecut din preluare de adversarul direct, Guehi şi a finalizat cu un voleu imparabil.

Fede Valverde a uimit întreaga lume a fotbalului cu hattrick-ul din meciul cu Manchester City

Reprezentanţii contului oficial de X al Ligii Campionilor au fost şi ei entuziasmaţi de hattrick-ul fabulos al lui Fede Valverde.

“Hat-trick incredibil al lui Fede Valverde”, au notat, pe X, administratorii contului Ligii Campionilor. Apoi, au repetat de 3 ori “Valverde e el”, aluzie la cele 3 goluri marcate de căpitanul Realului cu Manchester City.

Valverde nu marcase niciodată în acest sezon al Ligii Campionilor. Avea însă 4 assist-uri. Uruguayanul este cotat la 120 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.