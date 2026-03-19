Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare”

Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la capătul unui meci în care a distrus-o pe Newcastle. Pe Camp Nou, catalanii au câștigat cu 7-2 și au mers mai departe cu scorul general de 8-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului, tabăra engleză și-a recunoscut inferioritatea pe teren. Fotbaliștii lui Newcastle au vorbit chiar despre faptul că Barcelona joacă într-un mod nemaivăzut în Premier League, despre care mulți spun că ar fi cel mai puternic campionat din lume.

Uimiți de nivelul Barcelonei: „Nu mai știi pe cine să urmărești!”

„Nu suntem obișnuiți să evoluăm contra unor jucători care țin de minge în această manieră. Am jucat contra unora dintre cele mai bune echipe, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Dar felul în care mijlocașii Barcelonei pasează mingea, mișcarea și fluiditatea lor sunt diferite”, a spus Anthony Gordon, titular pe Camp Nou.

La rândul său, brazilianul Joelinton a punctat supremația Barcelonei și imposibilitatea lui Newcastle de a se opune în vreun fel jucătorilor lui Hansi Flick. „Încerci să faci presing unui mijlocaș al Barcelonei și imediat, în momentul următor, mingea e deja la altcineva.

Continui să presezi, doar că mingea dispare! Până la urmă, ajungi doar să alergi și nici măcar nu mai știi pe cine să urmărești. Sunt mult prea buni, pur și simplu”, a explicat Joelinton.