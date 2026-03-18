Newcastle, umilință istorică în Champions League cu Barcelona. O singură echipă din Anglia a mai pățit asta

Newcastle a suferit o umilință istorică în meciul cu Barcelona, din returul optimilor Champions League. Catalanii s-au impus cu un categoric 7-2, marcând patru goluri în repriza secundă.

Barcelona s-a calificat în sferturile Champions League, după 8-3 la general cu Newcastle. Catalanii se vor duela cu învingătoarea dublei Atletico Madrid – Tottenham, pentru calificarea în semifinale.

Newcastle, umilință istorică în Champions League cu Barcelona

Newcastle a devenit a doua echipă din istorie competițiilor europene care încasează cel puțin șapte goluri într-un singur meci. Doar Tottenham a mai pățit asta, de două ori: 0-8 cu Köln, în Cupa Intertoto (1995) și 2-7 cu Bayern, în Champions League (2019).

De asemenea, Barcelona a reușit să marcheze șapte goluri într-un meci de Champions League pentru a treia oară în istorie. Catalanii au dat recital în meciurile câștigate cu Celtic în 2016, scor 7-0, și cu Bayer Leverkusen în 2012, scor 7-1.

De asemenea, ultimul manager englez care încasa șapte goluri de la Barcelona, înainte de Eddie Howe, a fost Gary Neville, notează statisticienii de la Opta. Acesta o antrena pe Valencia în 2016, atunci când „liliecii” erau umiliți de catalani în campionat, scor 0-7.