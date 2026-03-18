Newcastle, umilință istorică în Champions League cu Barcelona. O singură echipă din Anglia a mai pățit asta

Newcastle a suferit o umilință istorică în meciul cu Barcelona, din returul optimilor Champions League. Catalanii s-au impus cu un categoric 7-2, marcând patru goluri în repriza secundă.
Barcelona s-a calificat în sferturile Champions League, după 8-3 la general cu Newcastle. Catalanii se vor duela cu învingătoarea dublei Atletico Madrid – Tottenham, pentru calificarea în semifinale.
Newcastle, umilință istorică în Champions League cu Barcelona
Newcastle a devenit a doua echipă din istorie competițiilor europene care încasează cel puțin șapte goluri într-un singur meci. Doar Tottenham a mai pățit asta, de două ori: 0-8 cu Köln, în Cupa Intertoto (1995) și 2-7 cu Bayern, în Champions League (2019).
De asemenea, Barcelona a reușit să marcheze șapte goluri într-un meci de Champions League pentru a treia oară în istorie. Catalanii au dat recital în meciurile câștigate cu Celtic în 2016, scor 7-0, și cu Bayer Leverkusen în 2012, scor 7-1.
De asemenea, ultimul manager englez care încasa șapte goluri de la Barcelona, înainte de Eddie Howe, a fost Gary Neville, notează statisticienii de la Opta. Acesta o antrena pe Valencia în 2016, atunci când „liliecii” erau umiliți de catalani în campionat, scor 0-7.
THIS. IS. BARÇA. pic.twitter.com/k4wYF7QTYe
— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026
Barcelona, în sferturile Champions League
Prima jumătate de oră de pe Camp Nou a fost una în care ambele echipe au căutat să dea lovituri cât mai multe adversarei. Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă catalanii s-au văzut egalaţi în minutul 15, când a înscris Anthony Elanga.
După numai trei minute Bernal a adus gazdele din nou în avantaj, dar suedezul Elanga a mai egalat odată, în minutul 28. La pauză nu a fost însă egal pentru că elevii lui Hansi Flick au primit un penalty şi Lamine Yamal a transformat, în al şaptelea minut de prelungire al primei părţi.
Catalanii s-au desprins rapid după reluare, Fermin Lopez înscriind pentru 4-2 în minutul 51. Apoi a intrat în scenă Lewandowski, care a înscris o dublă, în minutele 56 şi 61, pentru ca Raphinha să reuşească şi el dubla în minutul 72. FC Barcelona a dispus cu 7-2 pe Newcastle şi s-a calificat în sferturi cu 8-3 scor la general, iar portarul Joan Garcia a suferit o accidentare şi a fost înlocuit în minutul 82.
