Home | Fotbal | Liga Campionilor | Newcastle, umilință istorică în Champions League cu Barcelona. O singură echipă din Anglia a mai pățit asta

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 22:03

Comentarii
Jucătorii Barcelonei, bucurie în meciul câștigat cu 7-2 cu Newcastle/ Profimedia

Newcastle a suferit o umilință istorică în meciul cu Barcelona, din returul optimilor Champions League. Catalanii s-au impus cu un categoric 7-2, marcând patru goluri în repriza secundă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona s-a calificat în sferturile Champions League, după 8-3 la general cu Newcastle. Catalanii se vor duela cu învingătoarea dublei Atletico Madrid – Tottenham, pentru calificarea în semifinale.

Newcastle a devenit a doua echipă din istorie competițiilor europene care încasează cel puțin șapte goluri într-un singur meci. Doar Tottenham a mai pățit asta, de două ori: 0-8 cu Köln, în Cupa Intertoto (1995) și 2-7 cu Bayern, în Champions League (2019).

De asemenea, Barcelona a reușit să marcheze șapte goluri într-un meci de Champions League pentru a treia oară în istorie. Catalanii au dat recital în meciurile câștigate cu Celtic în 2016, scor 7-0, și cu Bayer Leverkusen în 2012, scor 7-1.

De asemenea, ultimul manager englez care încasa șapte goluri de la Barcelona, înainte de Eddie Howe, a fost Gary Neville, notează statisticienii de la Opta. Acesta o antrena pe Valencia în 2016, atunci când „liliecii” erau umiliți de catalani în campionat, scor 0-7.

Reclamă
Reclamă

Barcelona, în sferturile Champions League

Prima jumătate de oră de pe Camp Nou a fost una în care ambele echipe au căutat să dea lovituri cât mai multe adversarei. Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă catalanii s-au văzut egalaţi în minutul 15, când a înscris Anthony Elanga.

După numai trei minute Bernal a adus gazdele din nou în avantaj, dar suedezul Elanga a mai egalat odată, în minutul 28. La pauză nu a fost însă egal pentru că elevii lui Hansi Flick au primit un penalty şi Lamine Yamal a transformat, în al şaptelea minut de prelungire al primei părţi.

Reclamă

Catalanii s-au desprins rapid după reluare, Fermin Lopez înscriind pentru 4-2 în minutul 51. Apoi a intrat în scenă Lewandowski, care a înscris o dublă, în minutele 56 şi 61, pentru ca Raphinha să reuşească şi el dubla în minutul 72. FC Barcelona a dispus cu 7-2 pe Newcastle şi s-a calificat în sferturi cu 8-3 scor la general, iar portarul Joan Garcia a suferit o accidentare şi a fost înlocuit în minutul 82.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
0:01 19 mart.

23:57

23:53

23:46

23:36

23:15

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
