“Bayern sau PSG?” Răspunsul savuros dat de Mikel Arteta, după ce a dus-o pe Arsenal în finala Champions League

Mikel Arteta (44 de ani) a reacţionat, după ce Arsenal s-a calificat în finala Champions League. Întrebat despre adversara “tunarilor” din ultimul act de la Budapesta, managerul spaniol a oferit un răspuns savuros.
Arteta a transmis că nu are vreo preferinţă înaintea returului “de foc” dintre Bayern şi PSG, care pleacă de la scorul de 5-4, în favoarea francezilor. Managerul lui Arsenal a dezvăluit că va privi partida decisivă de la Munchen alături de familie.
Mikel Arteta, despre adversara lui Arsenal din finala Champions League: “Nu am nicio idee”
“(Bayern sau PSG în finală?) N-am nicio idee. Astăzi (n.r. marţi) mă voi bucura de acest moment, iar mâine (n.r. miercuri) voi savura meciul la o cină plăcută alături de familia mea“, a declarat Mikel Arteta, conform bbc.com, după Arsenal – Atletico Madrid 1-0.
Mikel Arteta a oferit declaraţii şi despre victoria echipei sale în faţa lui Atletico Madrid, scor 1-0, după ce turul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Acesta s-a declarat extrem de bucuros de reuşita echipei sale, care revine într-o finală de Champions League după o pauză de 20 de ani.
“Este o seară incredibilă. Am scris din nou istorie împreună. Nu pot fi mai fericit sau mai mândru de toți cei implicați în acest club. Atmosfera din afara stadionului a fost specială și unică înainte de meci.
Atmosfera creată de suporteri, energia… totul a fost special. Nu am simțit niciodată așa ceva! Este o seară minunată, să trăiești un astfel de moment alături de jucători și de toți cei din club este un sentiment incredibil.
Tot ceea ce facem și tot prin ce trecem capătă sens acum. Văd atât de multe fețe fericite și mândre de ceea ce realizăm.
A fost incredibil încă de la început, suporterii care ne așteptau în afara stadionului, energia și pasiunea pe care le-au transmis… a fost pur și simplu grozav să câștigăm acest meci”, a mai spus Mikel Arteta.
