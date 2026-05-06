“Bayern sau PSG?” Răspunsul savuros dat de Mikel Arteta, după ce a dus-o pe Arsenal în finala Champions League

Mikel Arteta (44 de ani) a reacţionat, după ce Arsenal s-a calificat în finala Champions League. Întrebat despre adversara “tunarilor” din ultimul act de la Budapesta, managerul spaniol a oferit un răspuns savuros.

Arteta a transmis că nu are vreo preferinţă înaintea returului “de foc” dintre Bayern şi PSG, care pleacă de la scorul de 5-4, în favoarea francezilor. Managerul lui Arsenal a dezvăluit că va privi partida decisivă de la Munchen alături de familie.

Mikel Arteta, despre adversara lui Arsenal din finala Champions League: “Nu am nicio idee”

“(Bayern sau PSG în finală?) N-am nicio idee. Astăzi (n.r. marţi) mă voi bucura de acest moment, iar mâine (n.r. miercuri) voi savura meciul la o cină plăcută alături de familia mea“, a declarat Mikel Arteta, conform bbc.com, după Arsenal – Atletico Madrid 1-0.

Mikel Arteta a oferit declaraţii şi despre victoria echipei sale în faţa lui Atletico Madrid, scor 1-0, după ce turul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Acesta s-a declarat extrem de bucuros de reuşita echipei sale, care revine într-o finală de Champions League după o pauză de 20 de ani.

“Este o seară incredibilă. Am scris din nou istorie împreună. Nu pot fi mai fericit sau mai mândru de toți cei implicați în acest club. Atmosfera din afara stadionului a fost specială și unică înainte de meci.