FCSB își schimbă și ea sigla, după Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îmi place mult”

FCSB își va schimba și ea sigla, după Dinamo. Campioana a decis să aibă o nouă identitate vizuală pentru sezonul viitor, după cum a anunțat Mihai Stoica.
Spre deosebire de Dinamo, FCSB nu a făcut mari schimbări față de actuala siglă. Mihai Stoica a transmis că încă se lucrează la varianta finală, care ar putea apărea pe echipamentul echipei din stagiunea următoare.
FCSB își schimbă și ea sigla, după Dinamo
Noua variantă a siglei FCSB-ului va avea culorile roșu și albastru inversate. De asemenea, steaua în opt colțuri de pe siglă va avea culoarea roșie, în prezent fiind galbenă.
Noua siglă a campioanei a fost deja gravată pe scaunele autocarului echipei, care este așteptat să sosească în România în această lună. Investiția în autocar l-a costat pe Gigi Becali suma de 650.000 de euro.
„Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii. Îmi place mult.
Îmi place mie cum arată. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri și în mijloc galben. Putem să ne jucăm cum vrem. Uite, Chelsea are sigla de diferite culori. Pe echipament o să vedem, s-ar putea să fie asta pe echipamentul de anul viitor”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
- Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
- „Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
- A confirmat venirea lui Daniel Pancu la Rapid: “Da, e adevărat, a ales cu inima”
- „Gigi asta își dorește”. Mihai Stoica, adevărul despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Franța
- Neluțu Varga face „revoluție” la CFR Cluj. Măsurile radicale anunțate: „Tăiem în carne vie”