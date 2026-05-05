FCSB își schimbă și ea sigla, după Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îmi place mult”

FCSB își va schimba și ea sigla, după Dinamo. Campioana a decis să aibă o nouă identitate vizuală pentru sezonul viitor, după cum a anunțat Mihai Stoica.

Spre deosebire de Dinamo, FCSB nu a făcut mari schimbări față de actuala siglă. Mihai Stoica a transmis că încă se lucrează la varianta finală, care ar putea apărea pe echipamentul echipei din stagiunea următoare.

Noua variantă a siglei FCSB-ului va avea culorile roșu și albastru inversate. De asemenea, steaua în opt colțuri de pe siglă va avea culoarea roșie, în prezent fiind galbenă.

Noua siglă a campioanei a fost deja gravată pe scaunele autocarului echipei, care este așteptat să sosească în România în această lună. Investiția în autocar l-a costat pe Gigi Becali suma de 650.000 de euro.

„Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii. Îmi place mult.