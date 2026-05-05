Câți bani a încasat Arsenal, după calificarea istorică în finala Champions League. „Tun" financiar dat de „tunari"

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 23:57

Comentarii
Jucătorii lui Arsenal, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Arsenal a încasat o sumă uriașă de bani, după calificarea în finala Champions League. „Tunarii” revin în ultimul act al competiției după o pauză de nu mai puțin de 20 de ani.

Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid din semifinalele Champions League. După 1-1 în tur, pe „Metropolitano”, londonezii s-au impus cu scorul de 1-0 în returul de pe Emirates.

Câți bani a încasat Arsenal, după calificarea istorică în finala Champions League: 18,5 milioane de euro

Arsenal și-a adjudecat și un premiu uriaș, după calificarea în finala Champions League. „Tunarii” au încasat suma de 18,5 milioane de euro din partea UEFA, pentru victoria cu Atletico Madrid din semifinale.

În total, Arsenal are venituri fabuloase, în acest sezon european, notează tribuna.com. După un parcurs excelent, trupa lui Mikel Arteta a ajuns la încasări de 142,5 milioane de euro, sumă la care se adaugă atât premiile din partea UEFA, cât și banii din market-pool sau alte sponsorizări.

Doar după faza grupei principale, pe care Arsenal a încheiat-o pe primul loc, cu victorii pe linie, echipa lui Arteta și-a asigurat un premiu uriaș. Concret, „tunarii” au încasat aproape 60 de milioane de euro, înainte să o înfrunte pe Leverkusen în optimi.

După victoria cu Leverkusen din optimi, scor 3-1 la general, Arsenal a primit din partea UEFA suma de 12,5 milioane de euro. Pentru calificarea în semifinale, în urma „dublei” câștigate cu Sporting, scor 1-0, la general, londonezii și-au mai asigurat un premiu în valoare de 15 milioane de euro.

În cazul în care va câștiga și finala Champions League, UEFA o va recompensa pe Arsenal cu suma de 6,5 milioane de euro. La aceasta, se mai adăugă și bonusul de participare în Supercupa Europei, în valoare de 4 milioane de euro.

Arsenal a evoluat ultima dată în finala Champions League în sezonul 2005-2006. La momentul respectiv, londonezii conduși de Arsene Wenger au pierdut în fața Barcelonei, scor 1-2, finala disputându-se la Paris.

În marea finală de la Budapesta, Arsenal o va întâlni pe învingătoarea „dublei” PSG – Bayern. În tur, scorul a fost de 5-4 în favoarea francezilor, returul urmând să se dispute miercuri, de la ora 22:00.

