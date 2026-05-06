Jucătorul care i-a dat gol României la EURO 2024 visează să devină campion mondial: “Avem şansa noastră”

Youri Tielemans (28 de ani), care va purta banderola la World Cup 2026, visează să devină campion mondial cu Belgia.
Belgienii nu sunt cotaţi printre marii favoriţi de la Mondial, dar Tielemans e convins că naţionala pregătită de francezul Rudi Garcia (62 de ani) ar putea produce o surpriză uriaşă.
Tielemans nu a jucat deloc în semifinala Mondialului din 2018, pierdută la limită de Belgia cu Franţa
Tielemans deschidea scorul rapid în duelul cu România de la EURO 2024, în minutul 2. De Bruyne avea să marcheze în minutul 80 şi să stabilească scorul final, 2-0, pentru Belgia, după ce Lukaku a avut două goluri anulate pentru offside-uri la limită. România şi Belgia aveau să meargă împreună în faza optimilor de finală la EURO, România de pe primul loc în grupă. Tricolorii erau eliminaţi de Olanda în optimi, 0-3, în timp ce belgienii părăseau turneul final din Germania tot în faza optimilor, fiind învinşi la limită, 0-1, de Franţa, după un autogol din minutul 85 al lui Vertonghen.
Franţa a reprezentat un nemesis pentru Belgia la ultimele turnee finale. La Campionatul Mondial din 2018, din Rusia, Belgia a fost învinsă în semifinale de Franţa, cu 1-0, Umtiti marcând singurul gol al meciului, în minutul 50. Belgia avea să se claseze pe locul 3, după ce învingea Anglia în finala mică, cu 2-0, cu goluri marcate de Meunier şi Hazard. Franţa avea să cucerească trofeul.
Tielemans a fost pe bancă la duelul belgienilor cu Franţa din semifinalele Mondialului din 2018. Nu a jucat niciun minut. „M-am încălzit în cea mai mare parte a reprizei secunde și îmi amintesc doar intensitatea, presiunea. Puteai simți presiunea pe stadion”, a declarat Tielemans, pentru fifa.com.
Tielemans, despre înfrângerea la limită cu Franţa: “Nu cred că am fi putut să facem ceva diferit”
„Nimeni nu a vrut să greșească și nu am simțit că am greșit. Am simțit că golul lor (n.r: cu capul, marcat de Samuel Umtiti) a fost doar un moment și nu cred că am fi putut sau ar fi trebuit să facem ceva diferit în acea zi”, a subliniat Tielemans.
La Mondialul din 2022, din Qatar, Belgia a părăsit turneul surprinzător, în grupe. A ieşit pe 3, într-o grupă câştigată de Maroc şi în care Croaţia s-a clasat pe 2.
„Cred că pur și simplu nu eram pregătiți pentru asta”, a admis Tielemans.
Doku îşi motivează şi el colegii: “Să arătăm lumii ce putem face”
Doku, care e unul dintre starurile Belgiei şi ale lui Manchester City, are şi el o motivaţie puternică la Mondialul din 2026.
„Hai să ne exprimăm calitatea și să arătăm lumii ce putem face pe teren”, le-a transmis Doku colegilor săi din naţionala Belgiei. „Vom merge acolo (n.r: la Mondial) pentru a juca la maximum și pentru a ajunge cât mai departe posibil”, a mai spus starul lui City.
„Cred că avem o șansă, la fel ca alte țări. Vrem doar să jucăm bine la această Cupă Mondială, să ne prezentăm ca o echipă și să nu avem regrete”, a concluzionat Tielemans, potrivit sursei citate.
